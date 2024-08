Sorge um Andreas Gabaliers Gesundheit: „Seit mehr als einer Woche kämpfe ich“

Große Sorge um Schlagersuperstar Andreas Gabalier. Am 16. und 17. August sind gleich zwei Konzerte mit dem österreichischen Sänger in Kitzbühel geplant. Doch nun meldet sich der 39-Jährige mit schlechten Nachrichten bei Instagram.

Ein Selfie zeigt den Sänger vor dem Landeskrankenhaus Klagenfurt. Schon mal kein gutes Zeichen. Und auch was Andreas Gabalier dann zu berichten hat, klingt alles andere als positiv.

Andreas Gabalier ist erkrankt

„Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat“, schreibt Gabalier in seiner Story. Kein optimaler Zustand für die beiden Konzerte im österreichischen Nobel-Skiort. Doch Gabalier hat scheinbar noch nicht aufgegeben.

„Dank eurer Hilfe hoffe ich, das bevorstehende, legendäre Kitzbühel-Konzert spielen zu können! …wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie …“, so Gabalier. Er verspricht aber, sein „Möglichstes für die Gamsstadt“ zu geben. Und so bleibt nur zu hoffen, dass Andreas Gabalier schnell wieder gesundet.

Andreas Gabalier hat noch viel vor

Schließlich stehen nicht nur die Konzerte in Kitzbühel am Freitag (16. August 2024) und Samstag (17. August 2024) an. Am 28. September 2024 will Gabalier in Velden am Wörthersee zusammen mit dem österreichischen Skisprung-Star Thomas Morgenstern in sechzig Metern Höhe zur höchsten Live-Fernseh-Show der Welt antreten. „Eine spektakuläre TV-Show in schwindelerregender Höhe über dem Wörthersee! Die ‚höchste Live-Show aller Zeiten‘ wird Fernsehgeschichte schreiben“, hatte Gabalier via Instagram angekündigt.

Dazu kommt das Konzert in Gronau, was am 30. August 2024 stattfinden soll, sowie am ersten September ein Auftritt in Pfullendorf. Da kann man Andreas Gabalier nur die Daumen drücken, auf dass er schnell wieder fit werde.