Beatrice Egli: Endlich steht es nun fest

Dass Schlagersängerin Beatrice Egli die Bühne liebt, weiß man schon seit ihren Anfängen bei DSDS im Jahr 2013 Und auch nach ihrem Sieg bei der Castingshow mit Chefjuror Dieter Bohlen ließ die gebürtige Schweizerin immer wieder verlauten, wie sehr sie es genieße, mit ihren Fans bei Konzerten zu feiern.

Mittlerweile hat Beatrice Egli aber nicht nur gefüllte Konzerthallen sicher, sondern auch ihre eigene TV-Show. Und dazu gibt es jetzt erste Details.

Beatrice Egli: Datum ihrer Show steht fest

„Die Beatrice Egli Show“ läuft seit April 2022 im TV und wird, wie der Name schon sagt, von Egli moderiert. Jetzt steht das Datum ihrer nächsten Sendung fest!

Und nicht nur das: Seit Samstag (08.02.) können ihre Fans Tickets für die TV-Aufzeichnung erwerben. Doch diese Hinweise sollten Interessierte beachten, wie man der Webseite entnehmen kann:

Einmalig sind bis zu vier Tickets buchbar

Das Mindestalter liegt bei 16 Jahre.

Personenbezogene (Einzel-)Tickets nicht übertragbar an Dritte.

Weitergabe/Verkauf auf anderen Portalen untersagt. Kostenpflichtige Stornierung.

Der Bucher/die Bucherin muss am Tag der Show vor Ort sein.

Der Tag der Showaufzeichnung ist der 08. April 2025 in Berlin-Adlershof. Nur wenige Tage später haben auch all diejenigen Fans etwas davon, die keine Tickets für die Schlagersendung erworben haben. Denn am Ostersamstag (19.04.) wird „Die Beatrice Egli Show“ ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt!

Welche Stars und Sternchen aus der Musikszene diesmal dabei sind, ist noch streng geheim, doch die Mischung dürfte ähnlich sein wie schon 2024. Da standen unter anderem Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle, Peter Maffay und Tim Peters bei Beatrice Egli auf der Bühne.

Beatrice Egli kann es nicht mehr erwarten

Die Sängerin selbst ist bereits voller Euphorie, wenn sie an ihre nächste Show denkt. Auf Instagram lässt die 35-Jährige ihre Fans wissen: „Ich freue mich jetzt schon riesig auf euch.“

Und auch ihre Follower können es kaum noch abwarten, die Sängerin im TV-Studio zu sehen. So schreibt ein Fan zum Beispiel: „Ich freu mich so sehr!“ Ein anderer: „Ich werde auf jeden Fall dabei sein! Und freue mich jetzt schon soool sehr darauf!“ Oder: „Und dann sogar ein Samstagabend-Sendeplatz im Ersten. Wow, ich bin so stolz und freue mich, in Berlin dabei zu sein.“

