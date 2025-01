Beatrice Egli trainiert ihre Fans – „Danke für alles“

Die Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 war für Beatrice Egli erst der Beginn ihrer Karriere. Die Schweizer Schlagersängerin und TV-Moderatorin begeistert inzwischen Millionen Fans mit ihrer Musik und bricht einen Rekord nach dem anderen.

Zuletzt landet die Künstlerin 2024 das dritte Jahr in Folge auf Platz eins der konservativen Pop-Airplay-Jahrescharts – dieses Mal mit dem Titel „Du, Du, Du“. Genau wie ihre ersten beiden #1-Singles stammt auch dieser Hit wieder von ihrem Gold-zertifizierten #1-Album „Balance“.

Doch nun zeigt Power-Frau Beatrice Egli eine ganz andere Seite von sich.

Beatrice Egli zeigt sich von einer anderen Seite

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Beatrice Egli einen Beitrag mit der Unterschrift: „Kennt ihr eigentlich schon meine Reihe „Beatrice‘ Balance Tipps“ auf meinem YouTube-Channel? Dort findet ihr ein paar nützliche Tipps für herausfordernde Situationen. Das letzte Video widmet sich zum Beispiel dem Thema „Entspannung“. Was sind da eure liebsten Tipps und Tricks?“

Ihr letztes Video dieser Reihe liegt rund vier Wochen zurück. Darin erzählt sie: „Entspannung bedeutet für mich Heimat. Entspannung bedeutet für mich Natur. Also wenn ich mich wirklich entspannen will, dann gehe ich gerne in die Berge. In meine Schweiz, in meine Heimat, im wunderschönen Tessin – da kann ich wirklich durchatmen und wieder zu mir kommen.“

Beatrice Egli verrät ihr Geheimnis

Waldbaden, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge – das ist für Beatrice Egli Entspannung pur. Diese Momente möchte die Sängerin schützen, denn: „Das sind die magischen Momente, die einem so viel Ruhe schenken – und wo die Ruhe ist, ist die Kraft“, verrät sie im Video.

Ihre Fans sind auch von dieser ruhigen Seite des Bühnen-Profis absolut begeistert und teilen ihre liebsten Tipps und Tricks in den Kommentaren:

„Danke für deine Tipps, die helfen mir sehr!“

„In der Natur spazieren gehen im Wald oder deine Musik hören.“

„Entspannung und einen Ausgleich in der Natur suchen. Sich bei der Arbeit keinen Stress machen, sondern immer locker leicht und durchdacht an die Sache heran gehen.“

„Danke für alles Beatrice!“

Damit hat Beatrice Egli wieder einmal gezeigt, wie facettenreich sie ist. Mit ihren Hits bringt sie die Bühne zum Beben und begeistert zahlreiche Fans. Aber auch sie muss mal zur Ruhe kommen. Ihre Tipps zur Entspannung möchte sie ihren Fans dabei aber keinesfalls vorenthalten – Beatrice Egli ist eben ein wahrer Allrounder.