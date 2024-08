Sorge um Andreas Gabalier nach Kitzbühel-Konzert: „Gesund schaust aber nicht aus“

Wer ein echter „Volks Rock’n’Roller“ ist, der lässt sich auch von einem viralen Infekt nicht aufhalten. Ja, es sah nicht gut aus für Andreas Gabalier. „Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat“, berichtete der österreichische Superstar in seiner Instagram-Story. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, in Kitzbühel aufzutreten.

Man merkte ihm jedoch an, dass er nicht ganz fit war. Immer wieder musste er husten, ließ seine Fans deutlich mehr singen, als er es sonst machen würde. Dennoch: Das Kitzbühel-Konzert zu canceln kam für einen Andreas Gabalier nicht in die Tüte.

Andreas Gabalier singt in Kitzbühel

„Bevor ich Kitzbühel absage, soll mich der Herrgott holen“, rief Gabalier. Seine Fans jedoch machten sich durchaus Sorgen um die Gesundheit des 39-Jährigen. „Gesundheit first!!! Ne schöne Herzmuskelentzündung ist nix Lustiges. Und das kann ganz schnell bei Verschleppung passieren“, mahnt beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Eine andere ergänzt: „Gesund schaust aber nicht aus! Gute Besserung! Schau auf deine Gesundheit, denn das ist das Allerwichtigste.“

Während eine Dritte schreibt: „Kitzbühel war der Wahnsinn. Ganz lieben Dank für diesen unvergesslichen schönen Abend. Hoffe, du wirst bald wieder zu hundert Prozent gesund. So auf der Bühne zu stehen, Chapeau!!! Gute Besserung und bis zum nächsten Mal.“

Am Samstagabend (17. August 2024) wird Andreas Gabalier dann noch ein zweites Mal in Kitzbühel auftreten, bevor er ein bisschen Zeit zur Regeneration bekommt. Die nächsten Auftritte des österreichischen Superstars sind für den 30. August in Gronau und am 1. September in Pfullendorf geplant. Und so heißt es Daumen drücken, damit Andreas Gabalier bis dahin wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.