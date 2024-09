Andrea Kiewel zeigt ihren Freund – doch eine Frage bleibt offen

Sie ist die strahlende Moderatorin von Deutschlands beliebtestem Schlager-Open-Air-Konzert: Andrea Kiewel (59). Während die Moderatorin wöchentlich munter durch den ZDF-„Fernsehgarten“ führt, sorgt sie nun auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Der Grund? Kiewel zeigt erstmals ein Bild von ihrem Liebsten.

Seit 2023 pendelt Kiwi, wie sie liebevoll genannt wird, zwischen Frankfurt und Tel Aviv. Ihr Herz gehört laut einem israelischen Elitesoldaten, den sie als „Mann von einem anderen Stern“ beschreibt. Trotz der angespannten Lage in Israel entschied sie sich, näher bei ihm zu sein und zog nach Tel Aviv.

Andrea Kiewel so offen wie noch nie

Die dramatischen Ereignisse erlebte sie hautnah mit, als sie in einen Schutzbunker fliehen musste. Doch trotz der Angst und Ungewissheit blieb sie stark. „Es ist das Beste, Beste, was passieren konnte!“, sagt sie erleichtert im Interview mit „fürsie.de“. In ihrer Kolumne für die „SuperIllu“ teilt sie nun ein pikantes Foto, das sie und ihren Partner beim Küssen in einem Flugzeug zeigt.

+++ Andrea Kiewel verkündet es selbst – Fernsehgarten-Fans sollten ganz genau aufpassen +++

Obwohl nur von hinten zu sehen, spricht das Bild Bände. In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sie sich mit dem Thema Sex und Künstliche Intelligenz. Angeleitet von ihrem Partner, wagte sich Kiwi an ein Experiment mit Künstlicher Intelligenz. Doch die Technik konnte sie nicht überzeugen. „Kiwi ließ sich von ihrem Mann den KI-Bot ChatGPT zeigen. Doch die Künstliche Intelligenz überzeugt sie nicht“, kommentiert sie frech.

Kiwi weiter: „Die App wurde wieder gelöscht und in echt geküsst.“ Auf dem Bild sieht man nur die Rückansicht: Kiwi mit einem Mann, der dunkles, volles Haar hat. Beide sitzen im Flugzeug und küssen sich. Ein Selfie, das den romantischen Moment einfängt. Doch eines sticht besonders hervor: Kiwi nennt ihren Partner „ihren Mann“. Zufall, oder steckt vielleicht mehr dahinter?