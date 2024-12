Andrea Bergs Plan für ihr Dortmund-Konzert: „Wenn es zeitlich klappt“

Sie ist eine wahre Legende: Seit Jahrzehnten prägt Andrea Berg die deutsche Schlagerszene. Millionen Menschen hören ihre Lieder, Zigtausende pilgern zu ihren Konzerten. Am 7. März 2025 wird die Schlagerkönigin in der Dortmunder Westfalenhalle auftreten. Im Interview spricht die 58-Jährige über den Mythos Dortmund und eine Sache, die vor ihren Konzerten nicht fehlen darf.

Andrea Berg im Interview

Andrea, im Februar und März 2025 geht es für Sie unter dem Motto „Party, Hits, Emotionen“ auf große Arena Tour durch 21 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf was dürfen sich die Fans freuen?

Wir können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Es wird auf jeden Fall kräftig glitzern, denn ich bin jetzt schon dabei, die ganzen Strasssteinchen auf die Kostüme und die Schuhe zu kleben. Wir haben neben den Songs vom neuen Album natürlich alle Superhits dabei, meine Band, viele Tänzer und große Showbilder. Durch unser neues Bühnenkonzept bin ich den Fans noch näher. Freut Euch auf unvergessliche Partys, wir freuen uns auf euch!

Ihre Fans sind schon in ebenso großer Vorfreude, die letzte Tour liegt über zwei Jahre zurück. Wie sehr haben Sie die Rückkehr in die großen Arenen vermisst?

Sehr. 21 Konzerte in drei Ländern und die vielen unvergesslichen Begegnungen und Momente mit meinen Fans – das ist ein unglaublich großes Geschenk. Mir ist es wichtig, den Menschen aufrichtig und ehrlich zu begegnen, mich einfach so zu geben, wie ich bin. Es ist genau diese Mitte, das Herz, das uns verbindet. Und die Menschen spüren: Die Andrea weiß, über was sie in ihren Liedern singt, weil sie es selbst genau so erlebt hat.

Am 7. März steht die Westfalenhalle in Dortmund auf dem Tourplan. Was verbinden Sie mit Dortmund?

Dortmund darf auf dem Tourplan einfach nicht fehlen. Wir kommen bereits seit sehr vielen Jahren hierher und die Fans sind immer mit einer ganz besonderen Begeisterung mit dabei. Der „Schlagerbooom“ im Oktober hat schon mal einen emotionalen Vorgeschmack geliefert, was uns am 7. März hier erwartet. Wenn es zeitlich klappt, mache ich vor dem Konzert gerne noch einen kleinen Stadtbummel. Das gehört für mich zu einer Tournee einfach mit dazu.