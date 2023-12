Kurz vor ARD-Adventsfest: Florian Silbereisen versinkt im Schnee

Es gehört zu Weihnachten wie der Christbaum und das Völlegefühl nach dem Heiligabend-Festmahl: „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ von und mit Florian Silbereisen. Stets Anfang Dezember zeigt die ARD die Schlagershow mit dem Ex-Partner von Helene Fischer.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans und Freunde des „Adventsfest der 100.000 Lichter“ wieder auf ein Starangebot freuen, das in der Schlagerszene seinesgleichen sucht. Roland Kaiser wird singen. Maite Kelly, Andy Borg, Andrea Berg und DJ Ötzi sind dabei. Glamour bringen Stars wie Mireille Mathieu, Nana Mouskouri und Ross Antony. Mit Ella Endlich wird eine Sängerin bei Flori auftreten, die selbst gar schon die Mutter Maria spielte (in der großartigen RTL-Version der Passion, wir erinnern uns). Dazu kommen Michelle, Wincent Weiss, Guido Maria Kretschmer, Barbara Schöneberger und Till Brönner.

Und sogar das Wetter spielt mit. Nehmen Florian Silbereisen, Roland Kaiser, Michelle und Co. doch im thüringischen Suhl. Und dort, unweit des legendären Ski-Ortes Oberhof hat es dieser Tage bereits ordentlich geschneit, wie Florian Silbereisen auf Instagram zeigt.

Gleich zwei Fotos teilte der Showmaster mit seinen Fans. Sie zeigen den Sänger und Moderator im Schnee. Eingehüllt in eine warme Jacke, eine dicke Wollmütze auf dem Kopf grinst der 42-Jährige in die Kamera. Dazu schreibt Silbereisen: „Sooooo viel Schnee in Suhl!“

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass es kein Schnee-Chaos gibt, und alle Fans und Stars es pünktlich ins Congress Centrum Suhl schaffen. Das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Union Berlin wurde bekanntlich ob der Schneemassen, die in Bayern heruntergekommen waren, schon abgesagt. „Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich“, hieß es dazu vom FC Bayern.