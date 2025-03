Andrea Berg in Erfurt: Plötzlich wird es emotional

In Erfurt war am Donnerstag (20. März) die Hölle los. Der Grund: Andrea Berg gab nach Jahren endlich wieder ein Konzert – das letzte Mal hatte sie ihre Erfurter Fans 2022 glücklich gemacht. Es wurde also wieder Zeit!

Dass ihre Fans Andrea Berg vermisst haben, zeigt die Stimmung, die schon bevor das Konzert startet, im Raum herrscht. Wie elektrisiert! Als die 59-Jährige dann auf die Bühne tritt, geht es von null auf 100 los – doch bereits nach dem ersten Song wird es emotional. Die Schlager-Ikone macht ein Geständnis…

Andrea Berg gesteht: Es hat sich etwas verändert

Mit „Supernova“ packt Andrea Berg ihre Fans bereits in der ersten Sekunde – der Auftakt könnte nicht fantastischer sein. Die Fans singen, kreischen, die Stimmung ist ausgelassen. Schließlich mussten Fans in Erfurt lange und sehnlichst darauf warten, ihr Schlager-Sternchen endlich mal wieder live sehen zu können.

Doch dann schlägt die Stimmung plötzlich um – es wird emotional. Andrea Berg offenbart den Fans, dass sich in ihr etwas verändert hätte. Sie machte eine persönliche Entwicklung durch. Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, denn Bergs Message ist positiv – und dafür dankt sie auch ihren Fans.

+++ Bittere Nachricht für Andrea Berg – jetzt kann es jeder sehen +++

Andrea Berg dankt Fans

„In meinem Kopf hat sich etwas geändert, dieses ‚Ich muss, ich muss‘ oder ‚Es muss besser sein, es muss schöner sein‘“, gesteht die 59-Jährige laut „Thüringen 24„. Dass die Schlager-Ikone unter viel Druck steht, ist kein Wunder – wenn man dann auch noch perfektionistisch ist, kann man darunter sehr leiden. Doch jetzt? Hat sich alles verändert!

„Das ist alles weg, weil ihr da seid“, erklärt Andrea Berg stolz. Bei den Fans schlägt das emotionale Geständnis, die Liebeserklärung, auf offene Herzen. Nicht nur Berg ist gerührt – auch ihre Fans sind von Stolz erfüllt und freuen sich, dass ihr Schlager-Star jetzt „leichter“ ist.

Mehr News:

„Ich habe in meinem Kopf den Schalter umgelegt und ich lauf jetzt nicht mehr Pflicht, ich lauf Kür“, beendet Berg. Das restliche Konzert verläuft voller Glücklichsein und Dankbarkeit – seitens der Fans, aber auch seitens Andre Berg.