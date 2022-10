„And Just Like That…“: Diese Fan-Theorie über Carrie und Steve verändert alles – „Klingt vielleicht verrückt“

Die „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That…“ holt die Fans direkt zurück nach New York. Es ist, als wären Carrie, Miranda, Charlotte und Co. nie wirklich weg gewesen, doch in den 17 Jahren zwischen der Hauptserie und dem Spin-off scheint sich einiges verändert zu haben.

Insbesondere das Verhältnis zwischen Carrie und Mirandas Ehemann Steve scheint den Zuschauern von „And Just Like That…“ ins Auge zu stechen. Im Netz kursiert bereits eine irre Theorie darüber, wie es in Staffel 2 für sie weitergehen könnte.

„And Just Like That…“: Was läuft wirklich zwischen Carrie und Steve?

Während die Schauspieler in den USA bereits fleißig für die neuen Folgen drehen, strahlt der Sender Vox hierzulande erstmals die erste Staffel des „Sex and the City“-Sequels aus. Am Dienstagabend (11. Oktober) erwartet die Zuschauer das große Finale von „And Just Like That…“, in der die Frauen allesamt neue Wege einschlagen werden.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 9! +++

In der vergangenen Woche, also in Folge 9, hat es bereits ein Krisengespräch zwischen Carrie und Steve gegeben. In dem Vier-Augen-Gespräch hat der Familienvater seiner Freundin anvertraut, dass sich Miranda und er scheiden lassen werden. Anschließend hilft er Carrie dabei, Bigs Ehering zu retten, nachdem sie ihn in die Spüle fallen gelassen hat.

Als sie darüber sprechen, ob Steve gerne eine neue Frau kennenlernen würde, sagt Carrie ihm, dass er ein „wunderbarer, wunderbarer Mensch“ sei. Und in dem Moment, als Steve auf Carrie zugeht, wirkt die sonst so toughe Autorin beinah nervös, indem sie eilig einen Schritt zurücktritt und direkt in einem Eimer mit Farbe landet.

In der gesamten Szene wirken Carrie und Steve fast wie frisch verliebte Teenager, die zu schüchtern sind, sich ihre wahren Gefühle zu gestehen. So hat es jedenfalls ein Großteil der Zuschauer wahrgenommen, was sie dazu bringt, mehr in die Beziehung der beiden hineinzuinterpretieren.

Fans wünschen sich Carrie und Steve als Liebespaar bei „And Just Like That…“

Ein Fan bei Twitter fragt irritiert in die Runde: „Also, sieht noch jemand diese Carrie/Steve-Chemie?“. Daraufhin fügt ein anderer hinzu: „Carrie und Steve sehen irgendwie süß zusammen aus. Ich wäre nicht böse, wenn sie ein Paar wären.“ Findet die New Yorkerin nach dem Tod ihres Ehemannes etwa doch noch die große Liebe im Ehemann ihrer besten Freundin?

Für einige Zuschauer scheint dieser Handlungsverlauf gar nicht so unrealistisch zu sein. „Nennt mich verrückt, aber ich habe das seltsame Gefühl, dass die Autoren versuchen, Carrie und Steve zusammenzubringen“, behauptet ein weiterer Zuschauer. Ein Fan wird sogar ziemlich deutlich: „Das klingt vielleicht verrückt, aber ich bin für Carrie und Steve.“

Ob sich die Beziehung zwischen Carrie und Steve in Staffel 2 wirklich intensivieren wird, erfahren die Fans aber erst in den neuen Episoden. Ein offizieller Starttermin dafür ist allerdings noch nicht bekannt.

