Amazon Prime: Trailer zu Staffel 2 von „Das Rad der Zeit“ lässt Fans staunen – „Besser als die erste Staffel“

Endlich! Auf diese Bilder haben die Fantasy-Fans nur gewartet: Amazon Prime veröffentlicht eine erste Vorschau zu den neuen Folgen von „Das Rad der Zeit“ – und das nicht mal ein Jahr nach dem Release der ersten Staffel.

Die Reaktionen der Zuschauer fallen dabei eindeutig aus. Sie scheinen Amazon Prime eine zweite Chance geben zu wollen.

Amazon Prime setzt Fan-Kritik an „Das Rad der Zeit“ offenbar um

Seit dem 19. November 2021 zeigt der Streamingdienst die Serie „Das Rad der Zeit“, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert. Sie besteht aus insgesamt 15 Bänden und handelt von einer magischen Welt, in der nur bestimmte Frauen Zugang zur Magie besitzen.

Die ersten acht Folgen der Verfilmung klettern Ende 2021 in Windeseile auf Platz 1 der Top-10-Charts beim Streamingservice. Kein Wunder, schließlich lechzen die Fans nach dem Ende von „Game of Thrones“ im Mai 2019 nach einem neuen Fantasy-Epos. Doch das Feedback ist durchwachsen und so erhält „Das Rad der Zeit“ nur gemischte Kritiken.

Die einen loben die Serie für ihre Erzählweise und die Umsetzung der fiktiven Welt, die anderen bemängeln die übertriebenen Spezialeffekte und die fehlenden Charakterentwicklungen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch bei dem neuen Trailer zur zweiten Staffel sind sich alle einig: Amazon Prime hat einiges verbessert.

Einen offiziellen Starttermin für die neuen Folgen hat der Streaminganbieter noch nicht bekannt gegeben, jedoch heißt es in diversen Berichten, dass man von einem Start Mitte November 2022 ausgehen könne. Und passend dazu ist nun auch schon eine Zusammenfassung der ersten sowie eine Sneak Peak zur zweiten Staffel erschienen.

Amazon Prime legt nach – Fans kennen kein Halten mehr

Laut Aussagen der Produktion handelt es sich dabei zwar nicht um einen offiziellen Trailer zu Staffel 2, doch für die Fans spielt das keine Rolle. In dem fast 60 Sekunden langen Clip prasseln zahlreiche Eindrücke auf die Zuschauer ein. Es tauchen neue und interessant aussehende Charaktere auf, wie zum Beispiel eine maskierte Figur mit sehr langen Fingernägeln.

Gleichzeitig bestätigt der Teaser die Rückkehr einiger alter Bekannter – darunter Rand al’Thor, Egwene al’Vere, Perrin Aybara und Nynaeve al’Meara. Außerdem bekommen die Fans bereits die Neubesetzung von Mat Cauthon zu sehen. Der Anführer der „Bande der Roten Hand“ ist zuvor von Schauspieler Barney Harris verkörpert worden. Nachdem dieser jedoch die Produktion verlassen hat, ist die Figur mit Dónal Finn neu besetzt worden.

Für die Fans ist der erste Vorgeschmack auf Staffel 2 ein wahres Geschenk. Bei Twitter macht sich pure Euphorie breit. „Sieht schon viel besser aus als die erste Staffel“, heißt es unter anderem von einem Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Staffel 2 scheint interessanter und fesselnder zu sein als Staffel 1.“

Insbesondere die Kritiker der Serie zeigen sich beeindruckt. „Staffel 1 war ein Schlamassel, aber als jemand, der die Bücher gelesen hat, bin ich schon ganz aufgeregt. Hoffen wir, dass es funktioniert“, schreibt einer von ihnen. Ein anderer gibt zu: „Sieht insgesamt besser aus als Staffel 1, hoffentlich sind die CGI-Effekte nicht so lächerlich wie in Staffel 1.“

Die mangelhaften Spezialeffekte seien laut Julian Perry, dem Overall Visual Effects Supervisor der Serie, vor allem auf die Pandemie zurückzuführen. Die Dreharbeiten zu „Das Rad der Zeit“ haben im Oktober 2019 begonnen und bis zum Mai 2021 angedauert. Aufgrund des corona-bedingten Produktionsstopps 2020 ist die Arbeit an den Effekten schließlich auf gleich elf Entwicklerstudios verteilt worden.

Und ganz nach dem Motto „Zu viele Köche verderben den Brei“ scheint das Endprodukt für viele Zuschauer nicht ganz stimmig gewesen zu sein. Doch die Fantasy-Produktion ist längst nicht die Einzige, die Kritik kassiert. Auch an der Action-Thriller-Serie „The Terminal List“ haben die Kunden von Amazon Prime etwas auszusetzen.