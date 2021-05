„Alles dicht machen“: DIESER Schauspieler durchlebt OP im Krankenhaus und findet klare Worte

Die Kampagne „Alles dicht machen“ ist derzeit das Gesprächsthema Nummer eins. Seit der Veröffentlichung der Videoclips überschlagen sich die Geschehnisse.

Obwohl viele Teilnehmer von „Alles dicht machen“ ihre Videos bereits gelöscht haben, wird weiterhin starke Kritik an der Aktion geäußert und an so einigen Stellen nach Konsequenzen verlangt. Jetzt meldet sich ein Schauspiel-Kollege aus dem Krankenhaus zu dem Thema – er macht eine klare Ansage.

„Alles dicht machen“: Florian David Fitz mit krassem Statement

Florian David Fitz. Foto: Imago

Schauspieler Florian David Fitz liegt derzeit im Krankenhaus. Der 46-Jährige hat eine Bandscheiben-OP hinter sich und erholt sich derzeit davon. Mit einem Foto aus dem Krankenbett meldet sich der Frauenschwarm bei seinen Fans.

Das steckt hinter der Kampagne #allesdichtmachen:

52 prominente Film- und Fernsehschauspieler kritisierten die Corona-Politik der Bundesregierung sowie die angeblich einseitig berichtenden Medien in Video-Clips

Die Aktion löste regelrecht einen Shitstorm aus

Zuspruch bekam sie unter anderem von der AfD und den sogenannten Querdenkern

viele Beteiligte löschten ihre Videos daraufhin wieder

Doch sein Post zeigt nicht nur, dass der Schauspieler seine Operation offenbar gut überstanden hat, Florian David Fitz nutzt seinen Aufenthalt außerdem dazu, auf die Situation in den Krankenhäusern aufmerksam zu machen. Er reagiert damit direkt auf die viel kritisierte Kampagne „Alles dicht machen“.

„Alles dicht machen“: Florian David Fitz gibt ein krasses Statement. (Archivbild) Foto: dpa

Zu seinem Selfie schreibt der 46-jährige Star: „Liege grade im Krankenhaus nach Bandscheiben OP. Genügend Gelegenheit, die Geschichten des Pflegepersonals anzuhören. Relativiert vieles.“ Dazu versieht er den Beitrag mit den Hashtags: #allesdichtmachen #??? #ichsagmallieber #danke.

Die Botschaft, die Florian David Fitz damit an seine deutschen Schauspielkollegen sendet, ist eindeutig. Er solidarisiert sich lieber mit Pflegekräften und Ärzten anstatt die angespannte Gesundheitslage in der Corona-Pandemie zu karikieren. (cm)

Auch Doc Caro aus Essen kommentierte die „Alles dicht machen“-Aktion. Ihre klaren Worte liest du hier.

