Alexander Zverev mit Knallhart-Ansage an Sophia Thomalla – „Nicht erlaubt!“

Ende 2021 haben Alexander Zverev und Sophia Thomalla ihre Beziehung öffentlich gemacht. Das Paar teilt zwar immer mal wieder süße Pärchenbilder und die 34-jährige Moderatorin begleitet den Tennis-Profi auch regelmäßig zu Turnieren, doch mit privaten Einblicken halten sie sich lieber zurück.

Nach den US-Open steht für Alexander Zverev das nächste große Tennis-Event vor der Tür: der Laver Cup. Und vor der Tür ist hier tatsächlich fast wörtlich zu nehmen, denn das Turnier wird in Berlin gespielt. So hatte der 27-Jährige auch Zeit, beim „Frühstücksfernsehen“ im Studio vorbeizuschauen. Die Gelegenheit wollten die Moderatoren natürlich auch nutzen, um Zverev ein paar pikante Details zu Sophia Thomalla zu entlocken. Ob es ihnen gelungen ist?

Alexander Zverev beim „Frühstücksfernsehen“

Zunächst ging es im Gespräch mit Christian Wackert und Karen Heinrichs natürlich um das Sportliche. Am Freitag (20. September) startet der Laver Cup und Zverev ist als aktuelle Nummer 2 der Welt natürlich das große Zugpferd im Team Europa. Doch in diesem Jahr musste das deutsche Tennis-Ass auch schon einige sportliche Rückschläge verkraften.

Bei den French Open in Paris stand Zverev im Finale, konnte seine Chance auf den ersten Grand Slam Titel der Karriere jedoch erneut nicht nutzen. Über die US Open sagt Zverev selbst, dass er ein „schreckliches Turnier“ gespielt habe. Danach hagelte es natürlich auch von der Öffentlichkeit Kritik.

DAS ist für Sophia Thomalla tabu

Christian Wackert wollte bei einer entspannten Tischtennis-Partie im Studio die Chance jedoch nutzen, um Zverev auch ein interessantes Detail zu Sophia Thomalla zu entlocken. Der Sat.1-Moderator fragte deshalb, was die 34-Jährige mit Blick auf die Kritik zu ihm nach so einer Niederlage sage. „Sie haben Recht!“, scherzte der 27-Jährige und umging die Falle somit gekonnt.

Doch der „Frühstücksfernsehen“-Star gab noch nicht auf. „Was macht Sophia im Auto für Musik an?“, wollte er als Nächstes wissen. „Gar nichts – ist nicht erlaubt“, schoss es aus dem Tennis-Spieler heraus. Und selbst wenn auch diese Antwort mit einem kleinen Schmunzler versehen war, ließ Zverev ziemlich klar durchblicken, dass der Musikgeschmack seiner Liebsten offenbar ziemlich gegenteilig zu seinem ist.

Und dennoch: Bei den Fragen der Sat.1-Moderatoren hat Alexander Zverev wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur auf dem Tennisplatz ein Profi ist, sondern inzwischen auch als Person des öffentlichen Lebens. Ob Sophia Thomalla ihren Partner beim Laver Cup wieder zur Seite steht? Gut möglich, immerhin wohnt die „Are you the One?“-Gastgeberin in der Hauptstadt.