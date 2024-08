Alain Delon ist tot: Die Welt trauert um eine Legende

Traurige Nachrichten am frühen Sonntagmorgen: Schauspiel-Legende Alain Delon ist tot. Das gab seine Familie am Sonntag bekannt.

In einer gemeinsamen Mitteilung seiner Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony heißt es, dass der Filmstar „friedlich in seinem Haus in Douchy“, südlich von Paris verstorben sei. Delon wurde 88 Jahre alt. Delon hatte mehrere Schlaganfälle erleiden müssen, war schwer krank.

Der französische Schauspieler wurde am 8. November 1935 geboren. Seine erste Filmrolle spielte Delon im Jahre 1957 in „Die Killer lassen bitten“. Kurz darauf folgte ein Dreh, der nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Liebesleben verändern sollte. Bei den Arbeiten zu „Christine“ lernte er Romy Schneider kennen, die seine Lebensgefährtin werden sollte. Vier Jahre war das Traumpaar zusammen, 1963 ging ihre Beziehung in die Brüche.

Delons Filmkarriere jedoch sollte da erst richtig losgehen. „Der Leopard“, „Die Hölle von Algier“, „Der Abenteurer“ oder „Der eiskalte Engel“ sind absolute Klassiker der französischen Filmgeschichte. Alain Delons bekanntester Film aber ist wohl der 1969 gedreht Blockbuster „Der Swimmingpool“ mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Romy Schneider und Maurice Ronet. Im Jahr 2008 war er in dem Film „Asterix bei den Olympischen Spielen“ in einer Nebenrolle als Julius Caesar zu sehen.

2019 wurde er auf dem Filmfestival von Cannes mit einer Goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt.

In den sozialen Medien ist die Trauer um den Schauspieler groß. „Alain Delon war nicht nur ein großartiger Schauspieler, er war auch ein sehr intelligenter Mann“, heißt es da beispielsweise bei „X“. Oder: „Ruhe in Frieden, Alain Delon. Legende des französischen Kinos, der in seiner Jugend einer der schönsten Schauspieler der Welt war.“