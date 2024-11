Adventsfest mit Florian Silbereisen bringt Zuschauer auf Palme – „Alles wie immer“

Nicht einmal zehn Minuten des Adventsfests mit Florian Silbereisen in der ARD liefen, als einigen Zuschauern schon der Kragen platzte. Denn was ihnen direkt zu Beginn geboten wurde, gefiel ihnenso gar nicht. Es geht um Silbereisen selbst, aber auch um den Auftritt seines ersten Gastes.

Singend schreitet Florian Silbereisen eine Treppe hinab und eröffnet damit das Adventsfest in der ARD am Samstagabend (30. November). Zahlreiche Zuschauer hatten pünktlich um 20.15 Uhr eingeschaltet, um sich so richtig auf die Adventszeit einzustimmen. Dafür hatten viele Glühwein und Plätzchen bereitgelegt.

Adventsfest mit Florian Silbereisen: Zuschauer trauen Ohren nicht

Doch schon zu Beginn mussten einige aufpassen, dass sie sich nicht an ihrem Gebäck verschlucken. Denn was sie zu sehen beziehungsweise besser gesagt zu hören bekamen, brachte manch einen direkt auf die Palme.

Ihr Aufreger: Sowohl Florian Silbereisen als auch anschließend Inka Bause sangen beim Adventsfest Playback! Sie machten also nur Mundbewegungen, während die Lieder samt Stimme eingespielt wurden.

„Ganz schlimmes Playback, also alles wie immer“

„Ganz schlimmes Playback, also alles wie immer“, kommentiert ein Zuschauer das Gezeigte bei X. Und eine andere Person wird noch konkreter und kritisiert den Auftritt von Inka Bause: „Nicht mal Playback kann Frau Bause.“

Ohnehin scheint die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin mit ihrer Performance beim Adventsfest einige so gar nicht überzeugt zu haben. Im Gegenteil. „Inka Bause singt seit Neustem wieder – warum“, fragt bei X ein Zuschauer spöttisch und ein anderer wundert sich: „Muss jetzt Bauer sucht Frau zum Adventsfest?“ Ob die Kritiker die weiteren Gäste überzeugen konnten? Fraglich, denn wer was auszusetzen sucht, findet meist ja auch was.