Adele über München-Konzerte: „Etwas willkürlich, aber trotzdem fabelhaft“

„Hello, it’s me“ – mit dieser Überraschung versetzte Superstar Adele vor allem ihre deutschen Fans in Extase! Die Sängerin verkündet nun vier Auftritte in Bayerns Landeshauptstadt München an.

Gerade erst verlängerte sie ihre Las Vegas-Residenz „Weekends With Adele“ bis Mitte Juni, jetzt sorgt sie für den nächsten Supergau. Warum diese Konzerte langersehnt sind!

Adele: Eine maßgeschneiderte Open-Air-Arena nur für SIE

Ein Stadion der Extraklasse! „Vor ein paar Monaten erhielt ich einen Anruf wegen einer Sommershow-Reihe. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meinem Aufenthalt in Las Vegas vollkommen zufrieden, hatte also keine anderen Pläne“, fängt die Grammy-Gewinnerin in ihrem neuesten Instagram-Beitrag an, „ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, das rund um die Show entworfen wurde, die ich veranstalten möchte? Ohh!? So ziemlich mitten in Europa? In München? Das ist ein bisschen willkürlich, aber trotzdem fabelhaft!“, schwärmt die Britin.

Auch der Zeitpunkt scheint vielversprechend! „Ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt! Ich könnte mir keinen schöneren Weg vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere in einem so aufregenden Sommer mit Shows in der Nähe meines Zuhauses ausklingen zu lassen.

Adele: Neues Album, neue Tour?

Doch das ist noch längst nicht alles. In einem spektakulären Auftritt während ihrer Show kündigte Adele an, dass sie sich vorstellen könne, bald wieder auf Tour zu gehen – allerdings erst nach der Veröffentlichung ihres nächsten Albums. Wann genau ihr nächstes Album erscheinen soll, steht noch in den Sternen.

Fans sollten sich auf jeden Fall den 09. Februar rot markieren. Denn dann startet der Vorverkauf ihrer vier giganten Konzerte in München – am 2.,3.,9. und 10. August.