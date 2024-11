Adele: Plötzlich verwechseln Fans sie mit Pop-Ikone

Adele – die Frau, die mit Hits wie „Rolling in the Deep“ und dem legendären Bond-Song „Skyfall“ mitten ins Herz trifft! Ihre Stimme ist unverkennbar, ihr Humor britisch-trocken, und ihr Stil? Na ja, sagen wir mal so: Die Queen der Balladen weiß, wie man sich neu erfindet. Adele ist für ihre Fans mittlerweile eine Art Chamäleon.

Doch ihr neuester Look hat selbst die treusten Anhänger zum Staunen gebracht.

Neuer Look für Adele

Adele ist jetzt platinblond! Dabei kennt man die 36-Jährige eigentlich als brünette Diva mit dem markanten Lidstrich und klassischen Outfits. Ihre zahlreichen Transformationen in den letzten Jahren – von der optischen Metamorphose nach ihrer Gewichtsabnahme bis hin zu stylischen Looks auf Instagram – sind schon ein echtes Show-Highlight für sich.

Doch jetzt hat sie alle überrascht, indem sie ihr honigfarbenes blond für einen noch gewagteren Style getauscht hat: strahlende Platinwellen. Die Reaktionen ihrer 58,3 Millionen Instagram-Follower? Sprachlos und begeistert zugleich!

Adele: Fans vergleichen sie mit Pop-Ikone

Unter ihrem neuen Post überschlagen sich die Reaktionen der Fans. „Das sind die Momente, die das Leben lebenswert machen!“ kommentiert einer, während ein anderer sich direkt fragt, ob er da nicht versehentlich Katy Perry folgt. Denn Adeles neuer Look erinnert stark an die platinblonde Ära von Perry, die sich ebenfalls mit ihrer wasserstoffblonden Mähne einen Platz im Fan-Gedächtnis sicherte.

Aber mal ehrlich – solche Verwirrungen sind bei Adele fast zu erwarten! Sie liebt es, ihre Fans zu überraschen, sei es mit neuen musikalischen Meisterwerken oder mit ihrem Sinn für Humor und Style. Mit der platinblonden Wallemähne setzt sie ein weiteres, mutiges Style-Statement und zeigt: Adele zieht auch abseits der Musik alle Blicke auf sich.