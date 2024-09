Adele hat genug – jetzt geht die Sängerin neue Wege

Adele hat München im Sturm erobert – und das nicht nur mit ihrer Stimme! Die britische Sängerin, berühmt für ihre kraftvollen Balladen und emotionalen Auftritte, zeigte in der bayerischen Landeshauptstadt eine ganz neue Seite von sich.

Während ihrer Mini-Residenz in München überraschte Adele ihre Fans mit einer unerwarteten Enthüllung: ihrer eigenen Klatschzeitung, der „The Saturn Times“.

Adele: „Meine wahre Berufung verpasst!“

Adele hat die Nase voll von den Gerüchten und Halbwahrheiten der Boulevardpresse und beschlossen, den Spieß umzudrehen. Auf Instagram erklärte sie augenzwinkernd, dass sie nun selbst zur Verfasserin von Schlagzeilen geworden sei. „Nachdem ich jahrelang die Boulevardzeitungen ertragen musste, habe ich beschlossen, selbst aktiv zu werden und meine eigene für die Shows in München zu kreieren“, so die Sängerin auf Instagram.

Dabei hat die Sängerin ordentlich Spaß. „Ich schwöre, es war jede Woche mein Highlight, diese jeden Sonntag nach den Shows zu schreiben und zu erstellen… ich glaube, ich habe meine wahre Berufung verpasst!“, scherzt die Grammy-Gewinnerin und fasst zusammen: „Eine freundliche Verarschung meiner selbst! Es macht wirklich so viel Spaß, absoluten Unsinn zu schreiben.“

Besonders stolz war die Sängerin auf einen neuen Weltrekord: Der riesige Bildschirm ihrer Show stellte den Rekord für den größten Bildschirm bei einem Outdoor-Konzert auf. „Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben“, jubelte Adele in ihrer Zeitung.

Die „Saturn Times“ ist jedoch nicht nur ein Gag, sondern auch ein liebevolles Dankeschön an ihre Fans. Jede Ausgabe enthält eine „Spotlight“-Rubrik, in der Adele Mitglieder ihres Teams vorstellt und sogar ein paar deutsche Worte an ihr Publikum richtet.

Die Fans sind begeistert, und die Zeitungen sind bereits zu begehrten Sammlerobjekten geworden. Auf Plattformen wie eBay werden sie für stolze Summen gehandelt.