Aaron Carter (34) tot: Warum musste der Sänger sterben?

Traurige Nachricht aus den USA! Aaron Carter ist tot. Wie sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, starb der Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter im Alter von nur 34. Eine offizielle Todesursache ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Laut der amerikanische Boulevard-Website „TMZ“ soll Aaron Carter soll in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden worden sein. Mehrere Quellen hätten „TMZ“ zudem berichtet, dass die Leiche des Musikers in seiner Badewanne gelegen habe.

Aaron Carter ist tot – Mordermittler vor Ort

Wie die Polizei bestätigt, seien auch Mordermittler zum Hause des Popstars gerufen worden. Dies sei in solchen Fällen aber üblich. Aaron Carter wurde in den 90er-Jahren als Popsänger bekannt. Der Kinderstar veröffentlichte bereits mit neun Jahren sein erstes Album in Deutschland.

Trotz des Erfolges kämpfte Aaron Carter mit Suchtproblemen und Skandalen rund um ihn und seine Freundin Melanie Martin. Die beiden sind Eltern eines Babys namens Prince, für das er das Sorgerecht hatte.

Aaron tourte während ihrer Blütezeit auch mit den Backstreet Boys. (Archivfoto) Foto: IMAGO / YAY Images

Aaron Carter hatte kein gutes Familienverhältnis

Immer wieder gab es schwere Vorwürfe des Popsängers gegen seine eigene Familie. Neben seinem weltberühmten Bruder und Bandmitglied der „Backstreet Boys“, Nick Carter, hatte Aaron Carter noch eine Zwillingsschwester namens Angel, eine Halbschwester Leslie, die bereits 2012 verstorben ist, sowie zwei weitere Halbgeschwister.

Aaron Carter fühlte sich von seiner Familie bevormundet, er warf ihnen vor, sich immer wieder in seine Angelegenheiten eingemischt zu haben. Zudem glaubte er, dass sie ihn unter Vormundschaft stellen wollten.

Unklar ist bislang, woran genau Aaron Carter viel zu früh verstorben ist. Dies muss nun die Obduktion klären.