Aaron Carter (34) tot: Die Reaktion seiner Ex-Freundin geht unter die Haut

Aaron Carter ist tot. Der Popsänger und Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter ist mit nur 34 Jahren tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden worden. Das bestätigte sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aaron Carters Mutter hatte ihn selbst über die schreckliche Nachricht in Kenntnis gesetzt. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Unklar ist noch, wie der Sänger gestorben ist. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, habe der 34-Jährige tot in seiner Badewanne gelegen. Wie das Portal weiter berichtet, habe ihn ein Angestellter dort aufgefunden und die Rettungskräfte verständigt.

Aaron Carter (34) ist tot: Ex-Freundin mit herzzerreißender Botschaft

Das Leben des Sängers war geprägt von Konflikten und Skandalen. Immer wieder stand er mit seiner Ex-Freundin Melanie Martin wegen öffentlicher Streitigkeiten in den Schlagzeilen. Gewaltvorwürfe, Drogenmissbrauch und der stetige Kampf um das Sorgerecht ihres einjährigen Sohns Prince.

Kurz nachdem sich die Nachricht über seinen Tod auf der ganzen Welt verbreitet hatte, meldet sie sich schließlich über TikTok bei ihren Followern. Dort veröffentlicht sie ein kurzes, zwei Sekunden langes Video aus dem Auto. Dort ist zu sehen, wie die 30-Jährige bittere Tränen weint und damit den Verlust ihres Ex-Partners betrauert.

In den Kommentaren des kurzen Clips sprechen ihr einige Fans Mut zu und kommentieren: „Es tut mir so leid. Bitte denke daran, dass einen größten Teil von ihm hast, als jeder andere. Und das ist Prince.“ Eine weitere Nutzerin sagt: „Du hast so oft versucht, ihn zu retten. Es tut mir so leid, dass Prince seinen Vater verloren hat.“

Aaron Carter (34) tot – Beileid im Netz ist riesengroß

In allen sozialen Netzwerken sprechen Menschen aus den verschiedensten Ländern ihr Beileid aus und gedenken dem Popstar. Die US-Popband „New Kids on the Block“ trauert auf Twitter um den Sänger: „Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Aaron Carter. Wir senden unsere Gedanken an die Familie Carter. Ruhe in Frieden, Aaron.“

Und auch deutsche Fans sind aufgrund dieser Nachricht tief erschüttert. Ein Fan erinnert sich so an ihn: „Aaron Carter ist gestorben. Und damit auch ein Stückchen Kindheit.“ Eine andere schreibt: „Die letzten Jahre deuteten es ja schon an. Mich macht es traurig für diesen kleinen Jungen, dem mit Sicherheit unglaublich vieles angetan wurde. Ich hoffe, dass er jetzt den Frieden findet, den er nie hatte.“

Mehr Themen:

Bleibt abzuwarten, was die Todesursache von Aaron Carter ist und ob sich sein Bruder Nick Carter zu diesen traurigen Nachrichten äußern wird.