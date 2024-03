„Die Toten Hosen“-Star Campino wird Gastprofessor an NRW-Uni – auch du kannst unter einer Bedingung dabei sein

Er hat mit seiner Band „Die Toten Hosen“ die Bühnen dieser Welt gerockt. Dass man Campino aber mal ohne den Rest seiner Band und abseits einer Musikbühne ganz nah kommen kann, damit hätten wohl die wenigsten Fans gerechnet.

Jetzt wird der „An Tagen wie diesen“-Interpret aber ausgerechnet in einer NRW-Uni zu Gast zu sein – und eine Vorlesung halten. Das teilte die Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf am Montag (11. März) mit. Doch nicht nur Studenten können dem „Die Toten Hosen“-Sänger jetzt im Hörsaal lauschen.

„Die Toten Hosen“-Frontmann gibt kostenlose Vorlesung

Die irre Aktion ist Teil der Veranstaltungsreihe „Heinrich-Heine-Gastprofessur 2024“. Zum ersten Mal wird in diesem Rahmen auch Campino eine Vorlesung in einem waschechten Hörsaal der Düsseldorfer Uni abhalten. Worüber er sprechen wird, ist noch nicht bekannt. Doch Fans ahnen bereits, dass es sich um Musik drehen könnte.

Schon am 2. April soll es soweit sein. Um 16.30 Uhr findet dann im Hörsaal 3A die erste von insgesamt zwei Gastvorlesungen mit Starbesetzung statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich nicht nur an Studenten. Allerdings brauchen Teilnehmer dennoch eine Eintrittskarte, die sie nur unter einer Bedingung erhalten.

Fans bleibt nicht viel Zeit

Denn die Tickets zur Gastvorlesung werden verlost. Um in den Lostopf zu hüpfen, müssen sich Fans bewerben. Dabei können sie sich nicht nur um ein, sondern um maximal zwei Tickets bemühen. Die HHU weist darauf hin, dass doppelte Bewerbungen automatisch ausgeschlossen werden.

Doch wer eines der begehrten Vorlesungs-Tickets ergattern will, muss sich beeilen. Seit Montag können sich Fans bereits auf der Website der HHU bewerben (hier geht’s zur Ticketverlosung). Bis einschließlich Freitag (15. März) ist das Losverfahren für die Gastvorlesung mit Campino noch geöffnet. Ob du eine der begehrten Eintrittskarten erhalten hast, erfährst du bis zum 26. März.