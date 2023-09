SC Paderborn – FC Schalke 04: Ausgerechnet Platte trifft – seine Reaktion nach dem Tor geht unter die Haut

Freitagabend. Flutlicht. SC Paderborn – FC Schalke 04. Alles war angerichtet für einen echten Fußball-Knaller. Bis kurz vor die Halbzeitpause mussten die Fans dann aber warten, bis der Ball zum ersten Mal im Tor landete – und dann gab’s dahinter noch eine emotionale Geschichte.

„Wer auch sonst?“ dachten sich die Schalke-Fans. Ausgerechnet Ex-S04-Star Felix Platte traf kurz vor der Pause bei SC Paderborn – FC Schalke 04 zum 1:0. Seine Reaktion stimmte die Anhänger dann aber milde.

SC Paderborn – FC Schalke 04: Ausgerechnet Platte trifft

Nach starken ersten zehn Minuten gab der FC Schalke 04 die Spielkontrolle aus der Hand. Die Gastgeber übernahmen, machten immer mehr Druck und kamen zu Chancen. In der 43. Minute war es dann soweit: Der Ball landete im Schalker Kasten, die Torhymne in der Home-Deluxe-Arena erklang, alle Paderborner jubelten – bis auf einer. Der Torschütze.

Eine schöne Flanke von seinem Teamkollegen Florent Muslija fand Felix Platte, der mit dem Kopf zum 1:0 einnickte. Statt seinen Treffer zu bejubeln, hob Platte aber die Hände, zeigte an: ‚Ich jubele nicht‘. Doch warum? Platte spielte in der Jugend für den FC Schalke 04, trug insgesamt vier Jahre das Trikot der Königsblauen. Für S04 feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Aus Respekt verzichtete er auf den Jubel.

Für die Fans war es eigentlich klar, dass ausgerechnet Platte gegen sie treffen musste. Trotzdem gefiel ihnen die Platte-Reaktion nach dem Tor. „Respekt an Felix Platte“, „Felix Platte – Einmal Schalker. Immer Schalker“ oder auch „Sympathisch von Platte“, schrieben die S04-Anhänger im Anschluss bei „X“ (vorher Twitter).

Felix Platte im DER WESTEN-Interview

DER WESTEN hat vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 noch mit Ex-S04-Star Felix Platte gesprochen. Was er über seine persönliche Situation, den FC Schalke 04 und vieles mehr zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen >>>