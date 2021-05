„5 Senses for Love“: Basti zeigt Alissa sein Schlafzimmer – und erlebt eine böse Überraschung!

Es hätte alles so schön werden können. Sebastian hatte es sich so romantisch vorgestellt. Seine hübsche „5 Senses for Love“-Verlobte Alissa sollte das erste Mal seine Wohnung sehen. Und auch übernachten sollte Alissa bei ihm. Doch bereits in den ersten Minuten sollte es einen herben Rückschlag für den Mann geben, der bei Sat.1 nach seiner großen Liebe sucht.

Es ist in ein irres Experiment. Bei „5 Senses for Love“ kennen sich die Kandidaten nicht. Erst durch Riechen, dann durch Hören und schlussendlich durch den Knutsch-Test lernen sich die Paare kennen.

„5 Senses for Love“: Mini-Krise beim Besuch von Sebastians Wohnung

Anschließend folgt die Verlobung. Gesehen haben sich die Paare bis dato nicht. Erst im gemeinsamen Urlaub in Griechenland lernen sich die Singles richtig kennen. Kann das funktionieren?

Es ist gar nicht so einfach, wie Sebastian und Basti feststellen sollten. Zwar überstanden die beiden den gemeinsamen Urlaub, beim Besuch von Bastis Wohnung jedoch sollte es kurz kriseln.

„5 Senses for Love“: Geben Alissa und Sebastian sich das Ja-Wort?

Denn während der 42-Jährige sicher war, dass das Paar in einem Bett schlafen würde, durchkreuzte seine 39-jährige Verlobte mal ganz schnell die Pläne des Produktdesigners. Denn die wollte die Schlafmöglichkeit für sich alleine. Autsch!

Doch schon bald soll das nächste Highlight anstehen. Wird das Paar trotz aller Differenzen heiraten? Doch auch vor dem Altar sollte es nicht besser laufen. Denn zum Ringtausch kam es gar nicht erst. Das Paar entschied sich, nicht zu heiraten.

Ganz anders lief es bei Mehmet und Sabrina. Sie waren das einzige Paar, das sich bei „5 Senses for Love“ traute.

