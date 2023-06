Aldi Nord steht zum Ende der Woche mit einer ganz besonderen Sparaktion für ihre Kunden in den Startlöchern. Und diese neue Sparaktion wird insbesondere die Wochenend-Einkäufer freuen, denn starten wird sie diesen Samstag (24. Juni). Um welche Preisknaller es sich handelt, erfährst du hier.

Aldi Nord nennt die neue Sparaktion „Sparsamstag“ und möchte seinen Kunden dadurch das günstige Einkaufen noch einfacher machen und damit den Samstag als beliebten Wocheneinkaufstag noch attraktiver für alle Sparfüchse machen.

Aldi Nord startet irre Aktion

Der neue „SPARSAMstag“ soll jeden Samstag in den Aldi Nord-Filialen angeboten werden. Die Kunden haben dann die Möglichkeit, jeden Samstag auf vier Artikel bis zu 56 Prozent Preisnachlass zu bekommen und damit ordentlich zu sparen.

„Jeden Samstag werden etwa vier Artikel zu einem besonders günstigen Preis angeboten. Wir bewerben die Knallerangebote über Social Media, unsere Website, im digitalen Prospekt, in der Tageszeitung und im Radio“, kündigt Gianfranco Brunetti, Managing Director Marketing and Communications Deutschland bei Aldi Nord an.

Die ersten Produkte stehen bereits fest

Die ersten Produkte, die an diesem Samstag (24 Juni) bei der Aktion angeboten werden, stehen bereits fest:

Langnese Cremissimo 900/1300-Milliliter-Packung anstatt 3,99 Euro für 1,74 Euro (-56 Prozent).

Der Zott Sahne-Jogurt 150-Gramm-Becher anstatt 0,89 Euro für 0,39 Euro (-56 Prozent).

Volvic Naturell, 1,5-Liter-Flasche anstatt 1,15 Euro für 0,59 Euro (-48 Prozent) .

Und die Milka Großtafel, 270-Gramm-Tafel wird anstatt 3,45 Euro für 1,85 Euro (-46 Prozent) angeboten.

Mit der Aktion wird Aldi Nord jede Woche neue Markenprodukte zu Top-Preisen auf die Verkaufsfläche bringen. Sparfüchse dürfen also gespannt sein!