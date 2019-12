Star Wars bei Burger King: Wenn du dich DAS traust, bekommst du einen Gratis-Burger

Eingefleischte Fans von Star Wars wissen es genau: Das Warten hat schon bald ein Ende. Denn sehr bald startet endlich der neue Film der Science-Fiction-Saga in den Kinos. Und auf dieser Erfolgswelle will auch Burger King mitschwimmen.

Star Wars: Burger King spendiert dir Gratis-Burger – wenn du DAS machst

Der Fast Food-Riese macht jetzt also gemeinsame Sache mit Disney - die Walt Disney Company sicherte sich schon im Jahr 2012 die Rechte von Schöpfer George Lucas. Wenn du dich traust, dir vorab einen kleinen Trailer als Spoiler anzuschauen und das dann auch noch an der Kasse bei Burger King ausplauderst, dann bekommst du tatsächlich einen Gratis-Burger.

Das teilte Burger King am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Die ganze Aktion nennt sich „The Spoiler Whopper“ und kommt als Logo in typischer Star Wars-Manier daher.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Burger King: Krasse Änderungen! DAS wird nicht allen Kunden schmecken

Burger King: Mitarbeiter entlassen – weil sie DAS mit einem Burger angestellt haben

• Top-News des Tages:

Jack Burns (†14) tot: Outlander-Star stirbt im Teenageralter – „Hat die Herzen aller berührt“

Heidi Klum: Schock! Fans rasten wegen dieses Fotos aus – „Oh mein Gott!“

-------------------------------------

„Vergiss helle oder Dunkle Seite. Komm' auf die flame-grilled Seite!“, wirbt die Burger-Kette bei der Aktion. „Star Wars“-Fans müssen sich also entscheiden: Wollen sie den Spoiler-Text in der Burger King-App aufrufen oder lieber warten, um sich im Kino überraschen zu lassen?

Adam Driver als Kylo Ren in einer Szene des Films „Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ Foto: dpa

--------------------

Das ist Star Wars:

George Lucas hat Star Wars 1977 erfunden

Seitdem wurden drei Filmtrilogien um Luke Skywalker, Yoda und Darth Vader veröffentlicht

Die letzte 9. Episode startet im Dezember in deutschen Kinos

J.J. Abrams („Lost“) führt dabei zum zweiten Mal Regie

Das sind die Titel von Star Wars:

Krieg der Sterne (später: Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung) von 1977

Das Imperium schlägt zurück (später: Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück von 1980

Die Rückkehr der Jedi-Ritter (später: Star Wars: Episode VI -Die Rückkehr der Jedi-Ritter) von 1983

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (1999)

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (2002)

Star Wars Episode III: Die Rache der Sith (2005)

Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015)

Star Wars: Die letzten Jedi (2017)

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (2019)

--------------------

+++Ivanka Trump zeigt Familienbild – „Star Wars“-Legende rastet aus+++

Falls du dich dazu entscheiden soltlest, den Spoiler-Text laut vorzulesen, bekommst du einen Whopper gratis. Es könnte aber auch sein, dass du die allerletzte neunte Episode der Weltraum-Saga ohne Spoiler in Ruhe im Kino genießen willst. Am 18. Dezember feiert der Film „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ Premiere in Deutschland. (js)