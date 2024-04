Wetter in NRW: Experte kann es nicht mehr beschönigen – „Absolute Talsohle“

Der Frühling blüht immer weiter auf. An manchen Tagen konnte man durch die höheren Temperaturen bereits an den Sommer denken. Doch das Wetter in NRW hat noch einmal eine perfide Kälte-Überraschung parat.

Denn die arktischen Kaltluftmassen stehen vor ihrem Höhepunkt. Immerhin gibt es zum Ende des Aprils einen Lichtblick.

++ Dazu interessant: Wetter in NRW: Prognose ist da, auf die wir alle gewartet haben! So wird der Sommer 2024 ++

Wetter in NRW: Arktische Kälte erreicht Höhepunkt

Der April-Anfang hat viele bereits dazu eingeladen, den Grill und die Gartenstühle herauszuholen. Doch Freunde der Sonne sollten nicht zu voreilig sein. Das Wetter in NRW wird nämlich in der kommenden Woche noch kälter! Davor warnt Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“, der die „absolute Talsohle“ beschwört. Noch am Tag zuvor konnte der Experte die sonnigen „Karten der Hoffnung“ zeigen.

Jetzt überraschen aber die arktischen Kaltluftmassen, die in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt erreichen. Der hätte in den Wintermonaten noch für ziemliches Chaos gesorgt.„Ein Kaltluft-Einbruch irgendwann im Dezember oder im Januar hätte uns auch unten Dauerfrost beschert, zum Teil dick verschneite Landschaften“, warnt Jung.

Ekel-Wetter im April

Doch zum Glück bleibt eine Schnee-Überraschung im April aus. „Jetzt im April kommt nicht mehr raus als Schmuddelwetter. Das wird uns auch begleiten im Laufe dieser Woche“, weist der Experte hin. Zu Aktivitäten wie Wandern gehen, rät er: „Das kann man schon machen, aber man sollte es ein bisschen wärmer anziehen als vor einer Woche, wo wir teilweise 20 bis 25 Grad gemessen haben.“

Immerhin: zur letzten April-Woche wird das Wetter in NRW wieder wärmer! Nächste Woche Freitag und Samstag wird es langsam wärmer als das Wochenende davor. „Dann werden es 12 bis 19 Grad, und der Sonntag bringt dann vielleicht auch mal 14 bis 19 Grad.“