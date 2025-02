Wetter in NRW: Seltenes Spektakel erwartet uns – das gab’s ewig nicht mehr

In NRW erwartet euch bei gutem Wetter ein seltenes Spektakel. Schon seit dem 21. Januar sind sechs Planeten gemeinsam in einer Linie am Himmel zu sehen. Dazu zählen: Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn.

Am 28. Februar reiht sich dann ein weiterer Planet ein: der Merkur. Das Besondere: Ein solches Phänomen gab es schon lange nicht mehr. Nach Angaben der Website „Wetter.de“ wird er in diesem Jahrzehnt auch nicht noch einmal auf uns zukommen.

Wetter in NRW: Richtiges Zeitfenster ist essenziell

Wer das Wetter-Spektakel in NRW sehen möchte, der sollte sich an gewisse Zeitfenster halten. Der Grund: Die Sichtbarkeit der Planeten hängt vom jeweiligen Standort ab und variiert somit.

So siehst du die sieben Planeten in Tokio bei gutem Wetter beispielsweise schon am 22. Februar besonders gut, in Mexiko City und New York am 25. Februar, in London am 2. März und in Sydney am 3. März. Auch für NRW steht die optimale Zeit fest.

Seltenes Spektakel in NRW zu sehen

In NRW erkennst du die Planetenparade ebenso wie in London am besten am 2. März nach Sonnenuntergang. Aber Achtung: Sie ist mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen. Es sollten also mehrere Kriterien erfüllt werden.

So musst du beispielsweise darauf hoffen, dass das Wetter in NRW mitspielt und von Wolken verschont bleibt. Auch künstliche Lichtquellen wirken sich negativ auf das Spektakel aus. Du solltest dir also im Vorhinein gut überlegen, wann und wo du die Planetparade bestaunen möchtest. Übrigens: Wie die Sterne und Planeten stehen, kann sich auch auf dein Gemüt auswirken. Dein Horoskop für 2025 findest du hier.