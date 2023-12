Wetter in NRW: Eisregen-Unwetter droht – „Wird sehr brisant“

Nichts war in der letzten Zeit so launisch wie das Wetter in Deutschland. Wind, Glätte, Schneechaos und Co. sorgten im Ruhrpott für mächtig Gesprächsstoff. Während sich Bayern immer noch vom Schneechaos und Verkehrsausfällen erholen muss, müssen sich die Menschen in NRW die kommenden Tagen auf erstaunlich warme Temperaturen einstellen. Am 2. Advent kann die Winterjacke in jedem Fall an der Garderobenhaken bleiben.

+++ Wetter in NRW: Nach Winter-Walze – Experte völlig baff: „Mein lieber Mann“ +++

Nun kam die nächste gravierende Nachricht: Am Freitagmorgen (08. Dezember) müssen sich die NRWler auf ein echtes Wetter-Auf -und-Ab einstellen. Autofahrer müssen aufpassen.

Wetter in NRW sorgt am Freitag für Glätte

In weiten Teilen Deutschlands ist es noch winterlich, doch das könnte sich nun ändern. Milde Luft gemischt mit Regen wirkt laut „wetternet“ wie ein „Spülgang auf die Schneemassen“. Daher werde bis zur Mitte nächste Woche zumindest in den tiefen Teilen Deutschlands der Schnee meist überall verschwunden sein.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte sieht unglaubliches Phänomen aufziehen – „Anomalie“

Doch für das kommende Wochenende gibt es die nächste Hiobsbotschaft. In Richtung Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg bis hinunter nach Baden-Württemberg soll es am Freitag (08.12.) noch recht kalt werden: Am Morgen soll es 0 bis -1 Grad aus der Nacht geben. Am Vormittag setzt dann Regen ein. Aber kein normaler Regen:

Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert Eisregen, genauer gesagt Glatteisregen. Damit wird es am Freitagmorgen im Westen gefährlich, denn auch NRW ist davon betroffen. Teilweise soll auch Schnee fallen, der aber durch den gefrierenden Regen sofort wieder gefriert. Autofahrer müssen daher vorsichtig sein. Es könnte laut Dominik Jung sehr brisant werden.

„So einen Winter hatten wir schon einige Jahre nicht“

Die User auf Facebook sind sich sicher: „So einen Winter hatten wir schon einige Jahre nicht“ sagt eine Userin. Die Menschen in Deutschland fiebern Heiligabend hin. Können wir uns auf eine winterliche Schneelandschaft freuen oder schauen wir auf trübe Landschaften? „Grün oder weiß? Das kann man heute seriös noch keinesfalls sagen“, heißt es unter dem Wetterbericht von „wetternet“. Die Wahrscheinlichkeit für kalte und weiße Festtage sei zumindest in diesem Jahr etwas höher im Durchschnitt.

Das könnte dich auch interessieren:

Abschließend teilt ein User ein Sprichwort: „Regnet’s an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus.“ Ob sich das bewahrheiten wird? Es bleibt spannend, was uns an Heiligabend für ein Wetter in NRW erwarten wird.