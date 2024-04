Ruhrgebiet: Radikaler Islamist verbreitet Hass in Moscheen – Kopfschütteln über Polizei

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 herrscht Krieg im Nahen Osten. Das Leid in Israel und Palästina wühlt die Menschen weltweit auf. Radikale Islamisten versuchen die Stimmung speziell unter jungen Muslimen weiter aufzuheizen – auch im Ruhrgebiet.

Einer von ihnen heißt Abu Alia. Sein bürgerlicher Name: Efsthathios T.. Nach Informationen von DER WESTEN trat der beim NRW-Verfassungsschutz bekannte Hass-Prediger erst kürzlich in Mülheim auf. Jetzt plante der gebürtige Grieche seinen nächsten Auftritt im Ruhrgebiet. Doch nach einem Bericht von DER WESTEN gibt es jetzt Neuigkeiten.

Ruhrgebiet: Schock über Hass-Prediger

„Mit Erschrecken haben wir durch eines unserer Mitglieder Ihren Bericht über Abu Alia erhalten und gelesen“, sagte der islamische Verein AL HUDA aus Dortmund am Samstag (6. April) gegenüber DER WESTEN. In deren Räumlichkeiten sollte der radikale Islamist am Wochenende einen Vortrag halten. „Dass Abu Alia ein Hassprediger ist, war uns nicht bekannt“, beteuert der Dortmunder Verein. Alia habe einen Vortrag über das Ende des Ramadans halten wollen, „was für uns als normales Thema erschien.“

Mit diesem Flyer werben die Veranstalter für die Predigt von Abu Alia in Dortmund. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Auch interessant: Wird NRW zum Hort radikaler Islamisten? Salafisten-Prediger wollte in Moschee auftreten

Was Abu Alia wirklich im Schilde führt, erklärt eine NRW-Ministeriumssprecherin gegenüber DER WESTEN so: „Er gilt gegenwärtig als einflussreicher Akteur im extremistischen Salafismus“. Dabei pflegt er eine gefährliche Nähe zu prominenten Salafisten, die Hunderttausende Follower auf Instagram, Tiktok und anderen sozialen Medien haben.

Islamischer Verein zieht die Reißleine

Nach Bekanntwerden der Informationen über Abu Alia zog der islamische Verein aus Dortmund nun die Reißleine: „Nun haben wir diesen Vortrag sofort abgesagt, denn in Dortmund wollen wir solche Probleme nicht haben.“ Unverständnis äußerte das AL HUDA-Team gegenüber der Polizei, die von dem Auftritt des Salafisten wusste, aber erklärte, dass man machtlos sei, weil die Veranstaltung in geschlossenen Räumen eines Vereins stattfinde.

Mehr Themen:

Der islamische Verein aus Dortmund dazu: „Wir hoffen jedoch, dass die Polizei uns in Zukunft über solche Fälle informiert, wenn sie Kenntnis davon hat, dass es sich bei den Personen um Hass-Prediger oder Ähnliches handelt.“ Der Hass-Vortrag hätte also bei einer präventiven Kommunikation schon früher verhindert werden können.