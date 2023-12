Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Schockierende Szenen – „Wie bei der Loveparade“

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist bei vielen Menschen beliebt. Nach einem ausgiebigen Shopping-Trip im Einkaufszentrum, schlendern die Besucher gerne noch über den Weihnachtsmarkt entlang der Promenade. Am Wochenende wird es dort meist besonders voll.

Denn auch unsere Nachbarn aus Holland nehmen gerne die Fahrt auf sich, um dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen einen Besuch abzustatten. Doch am Samstag (16. Dezember) ist es nun zu schrecklichen Szenen gekommen.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen komplett überfüllt

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen ist vielfältig. Zum einen ist mit zahlreichen Glühwein- und anderen Gastroständen für das leibliche Wohl gesorgt. Zum anderen: Wer im Einkaufszentrum kein Geschenk mehr für Heiligabend gefunden hat, könnte bei einem der Händler fündig werden. Oder aber du gönnst dir eine Fahrt mit dem Riesenrad und hast einen spektakulären Blick von oben.

Die zahlreichen Optionen ziehen viele Besucher an, doch wie auf Facebook in einem Video der „Duisburger Nachrichten“ nun zu sehen ist, ist der Andrang am Samstag außer Kontrolle geraten. Weil es dort scheinbar so voll ist, klettern Menschen schon über eine Brücke und bringen sich so in Gefahr.

„Wie bei der Loveparade“

Das Nachrichtenportal rät anhand der erschreckenden Bilder von einem Besuch an diesem Abend ab. Bis 22 Uhr hat der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen noch regulär geöffnet. Auf Anfrage bei der Polizei Oberhausen seien bis kurz vor 21 Uhr keinerlei Notrufe eingegangen. Ein Einsatz sei aufgrund des heftigen Andrangs somit bis dato nicht nötig gewesen.

Bei den Bilder kommen bei vielen Facebook-Usern dennoch schlimme Erinnerungen an ein tragisches Ereignis aus dem Jahr 2010 wieder hoch. „Wie bei der Loveparade“, heißt es vielfach. Bei der Großveranstaltung in Duisburg kam es zu einer Massenpanik. In dem Gedränge kamen damals 21 Menschen ums Leben, mindestens 652 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.