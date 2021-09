Oberhausen: Anwohner sehen kurioses Licht am Himmel – „Sieht aus wie ein Geist“

Oberhausen. Was Anwohner in Oberhausen am Himmel entdeckt haben, sorgt aktuell für große Aufregung. Das Flugobjekt unterscheidet sich deutlich von einem Flugzeug oder einem flackernden Licht.

Über den Dächern von Oberhausen schwebte Montagnacht ein seltsames Licht. Doch was verbarg sich dahinter?

Oberhausen: Mysteriöses Flugobjekt sorgt für Aufregung

„Guten Abend, wüsste jemand was das ist? Gerade in Oberhausen-Osterfeld gesichtet. Kein Helikopter!“, schreibt ein Mann in einer Oberhausen-Facebook-Gruppe und postet dazu ein mysteriöses Foto. Prompt überschlagen sich die Anwohner in den Kommentarspalten mit Vermutungen, um was es sich dabei gehandelt haben könnte.

Auch eine andere Frau hat das seltsame Flugobjekt entdeckt und schnell ihre Kamera gezückt. „Ich habe noch ein Bild gemacht und dafür rangezoomt“, schreibt sie. „Sah dreieckig aus“, so die Facebook-Nutzerin weiter. Und tatsächlich, über Oberhausen war in der Ferne etwas zu sehen, dass einen kegelförmigen Lichtstrahl nach unten warf:

Kein Wunder, dass Oberhausens Anwohner bei diesem Anblick an ein UFO denken müssen. Foto: Anja Krumbholz

„Ein Video hast du nicht gemacht? (Wäre interessant, wie es sich bewegt)“, sagt ein anderer neugierig. „Nein, ich war nicht schnell genug, es ist hinter dem Dachvorsprung verschwunden. Ob das Objekt ein Geräusch gemacht hat, will ein anderer wissen. „Es war weit entfernt, ich hab nichts gehört“, so eine Antwort. „Es war laut, ich habe es gehört“, behauptet ein anderer.

Gegenüber DER WESTEN geht die Hobby-Fotografin näher ins Detail: „Es war gegen 23.10 Uhr in Buschhausen zu sehen. Was es ist, weiß ich nicht. Manche vermuten eine Drohne, aber es wurde innerhalb kurzer Zeit in verschiedenen Städten und Stadtteilen gesehen, wie in dem Facebook-Post zu lesen ist. Welche Drohne fliegt so schnell und weit? Es hat sich entsprechend bewegt.“

Oberhausen: Anwohner sehen kurioses Licht am Himmel – und vermuten einen Geist oder ein UFO

Doch was steckt denn nun hinter der mysteriösen Beobachtung?

Wir haben einige Vermutungen von Facebook-Usern für euch zusammengestellt:

„Kein Helikopter! Drohne würde ich auch ausschließen.“

„Könnte es der Zeppelin aus Mülheim sein?“

„Laut Bild siehts aus wie ein Geist.“

„Glaube das sind so Dronen für Google Maps... hab ich auch Mal gesehen aber am Tag.“

„UFO!“

„Ihr könnt mal die Sichtung melden, wenn ihr wollt: https://www.ufo-forschung.de/ufo-melden.“

„Sandmännchen kommt!“

Mysteriöses Flugobjekt über Oberhausen: Das steckt wirklich dahinter

Ein Oberhausenerin hat eine Vermutung, mit der sie Recht zu haben scheint: Sie verweist darauf, dass das Objekt sogar in Schottland gesehen wurde und postet einen Beitrag über die Atlas V, einen Landsat-Satelliten, den die NASA ins All geschickt hat.

„Die United Launch Alliance hat den leistungsstärksten Erdbeobachtungssatelliten der NASA, Landsat 9, mit einer Atlas-V-Rakete gestartet“, berichtet die Seite „nasaspaceflight.com“. Gestartet sei die Rakete, die den Satellit beförderte am Montag, 27. September, um 11:12 Uhr PDT (19:12 Uhr Deutscher Zeit) vom Space Launch Complex-3 East (SLC-3E) auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

Wir haben beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nachgefragt und die Bestätigung bekommen: „Tatsächlich war um diese Uhrzeit [gegen 23:10 Uhr] über Westeuropa wohl der de-orbit Burn der Raketenoberstufe zu sehen. Beim de-orbit Burn handelt es sich um ein gezieltes Bremsmanöver vor dem Wiedereintritt.“ Auch über Oberhausen scheint also der Verbrennungs-Schweif der Rakete zu sehen gewesen sein, als diese wieder in die Erdatmosphäre eintrat, nachdem sie den Lansat 9-Satelliten ins All katapultiert hatte. (alp)

