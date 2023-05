Oberhausen: Dramatische Rettungsaktion aus Glascontainer – „Das sind doch keine Menschen“

Schlimmer Vorfall rund ein Tier in Oberhausen. Offenbar wurde es auf sehr brutale Art und Weise in einem Glascontainer ausgesetzt und hätte ohne Hilfe sterben können.

Nun wird in Oberhausen auf die Suche nach dem Täter gegangen. Offenbar ist es nicht der erste Vorfall dieser Art in der Gegend. Es könnte sich als um ein und dieselbe Person handeln, die ihre Tiere mehrfach in schlimme Situationen gebracht hat.

Oberhausen: Tier in Karton in Glascontainer gesteckt

Dass die Verbindung zwischen Tieren und ihren Besitzern nicht immer so stark ist, wie man es sich wünschen würde, zeigen leider täglich die Situationen, in denen Tiere herzlos und teilweise auf brutale Art ausgesetzt werden. Manchmal gehen die Täter besonders brutal vor – so auch in diesem Fall.

+++ Oberhausen: Hauptbahnhof soll sich völlig verändern – DAS ist geplant +++

Wie die Tierrettung Oberhausen e.V. über Facebook berichtet, entdeckte ein Mann am Dienstag (2. Mai) ein Tier in einer sehr misslichen Lage. „Dieser Nymphensittich wurde heute von einem Kollegen auf der Güterstrasse in Oberhausen aus einem Glascontainer befreit“, heißt es in dem Post. Offenbar war der Vogel nicht von selbst in den Container gelangt, sondern war dort mit voller Absicht ausgesetzt worden.

Nymphensittich in Glascontainer ausgesetzt

„Der kleine Kerl wurde definitiv in einen Karton gesperrt und in dem Container ausgesetzt. Er hat sich durch den Karton gefressen, kam dann aber aus dem Glascontainer nicht raus. Unser Kollege hat den Glascontainer aufgeschraubt und konnte den Vogel dann sichern“, heißt es in dem Post der Tierrettung Oberhausen weiter. Er hatte also nochmal Glück im Unglück.

Weitere spannende News:

Außerdem wurde noch ein schlimmer Verdacht geäußert. „Das alles in der Gegend, wo mittlerweile bereits 6 Nymphensittiche gesichert werden konnten.“ Steckt dahinter vielleicht sogar ein und dieselbe Person? Das ist bisher leider noch nicht klar. Deswegen bittet die Tierrettung Oberhausen um sachdienliche Hinweise.

Unter dem Post zeigen sich viele Menschen entsetzt. „Unfassbar. Das sind doch keine Menschen, die so etwas tun. Hoffentlich trifft sie das Karma“, schreibt eine Frau. Ein Mann ergänzt: „Da bekommt man echt eine mega Wut.“