Oberhausen: Sparkasse macht Geldautomaten dicht – so kommen Kunden jetzt an Bargeld

Kunden der Sparkasse Oberhausen müssen jetzt ganz stark sein: Das Unternehmen schließt gleich mehrere Geldautomaten in der Stadt! Doch es gibt trotzdem noch zahlreiche Möglichkeiten, wie du an dein Bargeld kommst.

Spätestens seit der Corona-Pandemie erfreut sich das Bezahlen mit der EC-Karte großer Beliebtheit. Immer mehr Kunden und Verbraucher verzichten auf Bargeld. Doch das sind längst nicht alle. Zahlreiche Sparkassen-Kunden leben nach wie vor nach dem Motto: „Nur Bares ist Wahres“. In Oberhausen wird der ein oder andere Anwohner aber ein paar Extra-Schritte mehr gehen müssen, um den nächsten Geldautomaten zu erreichen.

Dieser traurige Grund steckt hinter den Automaten-Schließungen

Denn die Sparkasse Oberhausen schließt kurzfristig Geldautomaten an gleich drei Standorten. Das berichtet „Radio Oberhausen“. Betroffen von der Schließung sind die Geldautomaten an den Standorten in Styrum, Alstaden-West und Tackenberg.

Der traurige Grund: Die zahlreichen Automaten-Sprengungen in Oberhausen und Umgebung, die nachts immer wieder Anwohner aus dem Schlaf reißen. Erst am Dienstag (30. Mai) flog der Automat der Volksbank in Osterfeld durch die Luft. Es entstand ein großer Schaden. Mit den Schließungen will die Sparkasse solch einen Vorfall verhindern. Wie weiter verfahren werden soll, wird in den nächsten Wochen beraten.

Doch das ist noch lange kein Grund zur Panik. An dein Bargeld kommst du auch weiterhin an folgenden Standorten in Oberhausen: