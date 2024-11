Oberhausen: Schlaganfall bei der Geburt – Drama um die kleine Kate

Eine Schwangerschaft ist etwas Schönes und die Vorfreude der Familie auf das Baby ist groß. Doch nicht alle Geburten verlaufen ohne Komplikationen. Bei etwa zehn Prozent aller normal verlaufenden Schwangerschaften kommt es unter der Geburt zu unvorhergesehenen Komplikationen, wie Dr. Georg Frey aus Dortmund betonte.

Und auch die Geburt von Kate aus Oberhausen endete in einem schrecklichen Kampf um ihr Leben. Denn das Mädchen aus NRW hat bei der Geburt einen Schlaganfall bei der Geburt erlitten, wie die „WAZ“ berichtete. Doch wie geht es ihr heute?

Oberhausen: Drama direkt nach der Geburt – Kate bangt um ihr Leben

„Die Schwangerschaft verlief völlig normal“, erinnerte sich Kates Mutter, Stephanie Niesner. Doch bei der Geburt passierte es plötzlich: Die Hebammen stellten eine Schulterdystokie fest, das heißt, das Neugeborene hätte mit den Schultern im Geburtskanal stecken bleiben können.

Die Ärzte setzten sofort eine Saugglocke ein und halfen der Kleinen so heraus. Doch der Schock war noch nicht vorbei, denn das Baby litt unter Sauerstoffmangel und hörte sogar auf zu atmen. Kate musste reanimiert werden – mit Erfolg. Dennoch wurde ihr Körper gekühlt, um Hirnschäden zu vermeiden. Dann noch die Horror-Nachricht: Ein MRT offenbarte, dass Kate einen Schlaganfall erlitten hatte.

Schließlich dauerte es zwölf Stunden, bis Stephanie und Daniel Niesner ihr Kind sehen durften. Und erst nach zwei Wochen konnte Kate die Intensivstation des EKO verlassen. Heute muss das Mädchen aus Oberhausen noch zur Krankengymnastik. Die Folgen der Komplikationen sind noch nicht ganz absehbar. So könnte das kleine Mädchen an Epilepsie, Autismus oder einer Lernbehinderung leiden.

Weihnachtsbaum für den guten Zweck: Oberhausen will Gutes tun

Seit 2022 organisiert die Familie einen Weihnachtsbaumverkauf in ihrem Garten. Seit 2023 geht ein Teil des Erlöses an die Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Pro Baum wird ein Euro an die Hilfsorganisation gespendet. Wer jetzt mithelfen möchte, hier ein paar Infos, wo die Bäume für den guten Zweck zu finden sind:

Der Verkauf der Weihnachtsbäume beginnt am Freitag, 29. November. Wo? Nun in der Alsfeldstraße 13, und zwar zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 16 bis 18.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 15 bis 17.30 Uhr. Der Verkauf endet am 23. Dezember – solange der Vorrat reicht.

