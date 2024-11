Oberhausen: Nico Santos entdeckt Fan vor der Bühne und reagiert sofort – „So viele Menschen!“

War das ein Erlebnis in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen! Rund 5.500 Fans feierten mit Sänger Nico Santos eine grandiose Konzert-Party. Ein Moment wird ihnen allen noch lange in Erinnerung bleiben.

Ohnehin bringt Nico Santos während seiner „Ride Tour 2024“ nicht nur mit Power-Hits wie „Play with Fire“ die Halle zu Beben. Er baut auch bewegende Momente in sein Programm ein – etwa das Stück „Walking in your shoes“, das an seinen plötzlich bei einem Unfall verstorbenen besten Freund erinnert. Doch in Oberhausen sorgt der 31-jährige Sänger noch mal für eine ganz besondere Erfahrung. Denn als er einen speziellen Fan vor der Bühne im Publikum erblickt, reagiert er sofort.

Oberhausen: Es passiert bei Nico Santos‘ Hit „Safe“

Es handelt sich um Marie. Die Nervosität ist der 17-Jährigen ins Gesicht geschrieben, als Nico Santos sie plötzlich auf die Bühne holt. „So viele Menschen – hilfe!“, kommt es der Jugendlichen über die Lippen. Doch was hat es mit dieser plötzlichen Aktion auf sich? Vor Tausenden von Zuschauer erklärt Nico Santos, dass Marie ihm ein Video geschickt habe, in dem sie den englischen Song „Safe“ auf Deutsch singt. „Ich hoffe… er passt auf dich auf, auf dich auf…“, heißt es darin. „Ich habe Gänsehaut!“, gesteht Nico. Und weiter: „Ich liebe diese Version!“

Und nun singt Marie den Titel auf der Bühne. Nicht nur das. Sie spielt auch noch selbst Gitarre dazu. Die 17-Jährige ist noch gar nicht fertig, der brechen die 5.500 Fans in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen schon in tosenden Jubel aus. „Zugabe, Zugabe!“-Rufe werden laut – und noch einmal reagiert Nico Santos sofort.

Er lässt Marie ein zweites Mal ihre Version von „Safe“ singen – und diesmal stimmt Nico im Duett mit ein. Was für ein Erlebnis! Mehr noch: Nico animiert das Publikum zum Mitmachen und plötzlich erklingt tausendfach der Refrain: „Oooooo-oh, oooooo-oh!“

Nicos Schwester applaudiert auf Instagram

Nicht nur Nico ist ganz hin und weg. Unter dem Instagram-Beitrag zu diesem bewegenden Auftritt taucht plötzlich auch seine drei Jahre jüngere Schwester Clarissa Wellenbrink auf und postet ein Applaus-Emoji. Andere Fans drücken ihre Bewunderung noch deutlicher aus. „Wir brauchen diese Version auf Spotify“, schreibt einer. Eine andere Nico-Anhängerin ergänzt: „Die nächste Kandidatin für „Sing meinen Song“. Hut ab, das war sowas von schön, kann das bitte jemand rausbringen?“