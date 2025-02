Oberhausen: Schrecklicher Vorfall! Kind (2) fällt aus zweiter Etage

Schrecklicher Vorfall in Oberhausen! Am Dienstagnachmittag (25. Februar) stürzte ein Kleinkind (2) aus einem offenstehenden Fenster im zweiten Obergeschoss in die Tiefe.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden alarmiert, rückten sofort zur Unglücksstelle in der Falkensteinstraße in Oberhausen aus. Das Kind wurde direkt nach Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt, sein Zustand glücklicherweise stabilisiert.

Oberhausen: Kind (2) fällt aus zweiter Etage

Im Anschluss wurde das zweijährige Kind in ein nahegelgenes Krankenhaus transportiert. Dort fanden gründliche Untersuchungen statt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Glück im Unglück: Der Zustand des Kindes ist stabil, allerdings müssen weitere medizinische Untersuchungen durchgeführt werden. Die Falkensteinstraße wurde während des Einsatzes teilgesperrt.

Nach einer halben Stunde wurde sie wieder freigegeben. Die Polizei hat den Vorfall übernommen, ermittelt jetzt die genauen Umstände des Sturzes.