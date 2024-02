Oberhausen: 17-jähriger Basketballer bei Messerstecherei getötet – Verdächtiger erst 15!

Blutige Messerstecherei in Oberhausen – mit tödlichem Ende!

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, eskalierte am Samstag (10. Februar) ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Oberhausen. Dabei wurde wohl ein Messer gezückt. Jetzt ist ein 17-Jähriger tot, ein 18-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Bei ihnen handelt es sich laut „Bild.de“ um zwei ukrainisch-stämmige Basketballer, die für die ART Giants Düsseldorf in der U-19-Bundesliga spielten.

Zwei weitere Jugendliche sind schwer verletzt. Und die Tatverdächtigen? Die sind sogar noch jünger als einige ihrer mutmaßlichen Opfer…

Oberhausen: 17-jähriger Basketballer stirbt nach Messerstecherei

Der Vorfall trug sich am Samstagabend gegen 20.15 Uhr an der Bushaltestelle am Willy-Brand-Platz zu. Die beiden Jugendgruppen waren bereits in einem Linienbus aneinandergeraten – aber beim Aussteigen eskalierte die Situation schließlich und es wurde mindestens ein Messer gezückt.

Dabei wurden vier Jugendliche durch Stiche schwerstens verletzt. Die beiden Ukrainer aus Düsseldorf wurden lebensgefährlich verletzt – der 17-Jährige erlag seinen Verletzungen bereits im Krankenhaus während einer Not-Operation. Auf Facebook trauerte der Basketball-Verein um seinen Spieler:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ein 14-jähriger Syrer aus Gelsenkirchen und eine 13-jährige Deutsch-Libanesin aus Oberhausen erlitten schwere Verletzungen.

Polizei nimmt Jugendliche (14, 15) fest

Alle Verletzten wurden sofort in Krankenhäuser gebracht – und die Polizei nahm sofort die Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Schließlich konnten zwei dringend tatverdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen werden – ein 15-jähriger Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen und ein 14-jähriger Deutsch-Grieche aus Herne. Beide sind der Polizei nicht unbekannt.

Mehr News aus Oberhausen:

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Essen bereits durchgegriffen: Gegen den 15-jährigen Gelsenkirchener wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ausgesprochen. Der dringenden Tatverdacht gegen den 14-Jährigen ließ sich letztendlich jedoch nicht erhärten, weswegen man ihn zurück an seine Erziehungsberechtigen übergab.

Die Ermittlungen dauern an.