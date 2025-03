Martin Rütter in Oberhausen – besonderes Angebot für Fans

In Sachen Hunde-Erziehung gibt es wohl keinen, der besser Bescheid weiß als Martin Rütter. Neben einem erfolgreichen Online-Shop und zahlreichen Hundeschulen hat er auch eine eigene Live-Tour ins Leben gerufen – und die hat ordentlich eingeschlagen. Mittlerweile füllt der 54-Jährige mit Leichtigkeit Hallen und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Shows.

Auch die Veranstaltung in Oberhausen am 5. April ist (fast) restlos ausverkauft. Aber jetzt gibt es Hoffnung für alle, die leer ausgegangen sind! Das Centro teilt ein besonderes Angebot für die Fans.

Oberhausen: Shows von Martin Rütter ausverkauft

Nachdem seine Show „Der will nur spielen!“ in Dortmund für ausverkaufte Tickets und enttäuschte Fans sorgte, hat Martin Rütter sein Programm kurzerhand verlängert und neue Termine bekannt gegeben: Er kommt „nach Hagen am 19. Dezember 2024 und nach Oberhausen am 5. April 2025“, teilte er am 22. März 2024 persönlich auf Instagram mit. Doch, wie es der Zufall wollte, waren auch diese Tickets rasch vergriffen – zumindest die im normalen Sitzbereich.

Denn es gibt noch ganz exklusive Tickets, wie das Centro in Oberhausen jetzt den Hundefans verrät: Denn noch immer sind Lounge-Tickets für die Rudolf-Weber-Arena erhältlich! Diese bieten ein ganz besonderes Erlebnis für alle, die bei der Show dabei sein wollen – und das in gemütlicher Atmosphäre.

Centro teilt Geheimtipp: Es gibt noch Lounge-Tickets

Diese besonderen Tickets bieten jede Menge Vorteile, wie zum Beispiel einen festgelegten Sitzplatz in einem exklusiven Bereich, einen Parkausweis für die Suiten-Gäste-Ebene des Parkhauses 8 (ab einer Stunde vor Einlass) und einen früheren Zugang zur Rudolf-Weber-Lounge – ganze 30 Minuten vor dem offiziellen Einlass. In der Lounge erwartet die Gäste außerdem ein internationales Eventbuffet, ein umfangreiches Getränkeangebot, sowie Eisspezialitäten und Getränke zum Mitnehmen in die Show.

Doch die Lounge-Tickets kommen mit einem stolzen Preis: 149 Euro. Ja, das ist kein Schnäppchen, aber für alle, die sich den Komfort und das Rundum-Service gönnen wollen, ist es durchaus eine Überlegung wert. Schließlich bekommt man nicht nur einen tollen Blick auf die Show, sondern auch leckeres Essen, Getränke – und natürlich das VIP-Gefühl.

Wer es sich leisten kann, für den ist das die perfekte Möglichkeit, das Event in Oberhausen – mit einer Portion Luxus – in vollen Zügen zu genießen.