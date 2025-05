Lego- und Star-Wars-Fans pilgern nach Oberhausen – DAS steckt dahinter

Da hat sich Oberhausen eine ziemlich coole Sache überlegt! Am Sonntag, dem 4. Mai, ist wieder der Star-Wars-Day – ein inoffizieller Feiertag, der seit 2011 jährlich gefeiert wird. An diesem Tag stehen die legendären Filme von Produzent George Lucas im Focus.

Ganz nach dem Motto „May the force be with you” („Möge die Macht mit dir sein”) hat sich Oberhausen für die Fans an diesem Tag etwas Besonderes überlegt. Dabei kommen nicht nur Star-Wars-Fans am inoffiziellen Feiertag auf ihre Kosten…

Star-Wars-Fans zieht es nach Oberhausen

Denn sowohl am Samstag (3. Mai) als auch am Sonntag (4. Mai) zieht es Star-Wars- und Lego-Fans gleichermaßen ins Ruhrgebiet. So richtet „JB Spielwaren“ in der Biefangstraße 79 die Aktions-Tage aus. Fans können dort dann viele Charaktere, Figuren und Raumschiffe als Lego-Sets kaufen.

Liebhaber der Filmreihe und bunten Steinchen können den Aktions-Tag in Oberhausen vor Ort oder auch teilweise im Internet verfolgen. Am Samstag fand das Ganze zwischen 10 und 20 Uhr statt. Am Sonntag geht es von 10 bis 17 Uhr weiter. Unter anderem werden auch viele Cosplay-Fans zum Star-Wars-Tag erwartet.

Doch was erwartet die Fans noch? Neben einigen Neuheiten an Star-Wars-Artikeln soll es auch Lego-Bauwettbewerbe geben, bei denen Fans ihre Fingerfertigkeiten unter Beweis stellen können. Dazu dürfen sich Liebhaber auch auf coole Foto-Aktionen freuen.