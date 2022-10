Oberhausen: Einbruchserie in Kitas und Schulen – Alter der Täter schockiert

Große Einbruchsserie in Oberhausen! In Kitas und Schulen wurden seit Anfang September diesen Jahres über 20 Einbrüche verübt. Türen und Schränken wurden aufgebrochen und durchsucht. Die Täter hinterließen eine Mega-Verwüstung! Der verursachte Sachschaden liegt insgesamt im sechsstelligen Bereich. Besonders schockierend ist das Alter der mutmaßlichen Täter.

Fieberhaft suchte das Jugendkommissariat Oberhausen nach den Einbrechern. Ein groß angelegter Zeugenaufruf wurde gestartet, Anwohner von Schule, Kindergärten und sonstigen Bildungseinrichtungen sollten besonders wachsam sein. Auch Eltern sollten ein Auge darauf haben, ob sich Videos oder Fotos von möglichen Taten auf den Handys ihrer Schützlinge befinden.

Oberhausen: Zivilfahnder erwischen Kinder und Jugendliche auf frischer Tat

Zeitgleich verfolgten Ermittler Hinweise zu verdächtigen Kindern und Jugendlichen, die sich in unmittelbarer Nähe von Tatorten auffielen. Spuren wurden ausgewertet. Zusammen mit weiteren Hinweisen gelang es den Ermittlern eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen in den Fokus zu nehmen. Diese trat bereits polizeilich in Erscheinung.

Weitere Nachrichten:

Am Freitag (21. Oktober) erwischten Oberhausener Zivilfahnder dann die Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf frischer Tat bei einem Einbruchsversuch. Weitere Aussagen von Tatverdächtigen und Zeugen ergaben: Ein Dutzend Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren könnten für die Einbruchsserie verantwortlich sein! Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.