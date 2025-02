Oberhausen: Imbiss verkauft „Manta-Platte“ bei Lieferando zum doppelten Preis – der Grund rührt zu Tränen

Im Ruhrgebiet zählt die Currywurst zu den absoluten Klassikern, einer ähnlich großen Beliebtheit erfreut sich auch die Pommes mit Mayo. Und welches Gericht kann das noch toppen? Richtig, die Kombination aus beiden Speisen, also umgangssprachlich gesagt die „Manta-Platte“.

In der Imbiss- und Grillbude „Extrasatt“ in Oberhausen-Osterfeld kostet das Menü vor Ort 9 Euro pro Portion. Bei Lieferando bietet der Imbiss nun das Gericht für den doppelten Preis an – der Kunde bekommt jedoch nicht etwa mehr. Viel mehr steckt eine rührende Aktion dahinter.

Oberhausen: „Manta-Platte“ zum doppelten Preis

In Zeiten von Inflation, Kriegen und steigenden Energiepreisen hat es die Gastronomie bekanntlich mit am heftigsten getroffen. Die gestiegenen Kosten müssen meist auf die Kunden übertragen werden. Die Folge: Die Kundschaft bestellt nicht selten kleinere und somit kostengünstigere Speisen oder bleibt ganz aus.

Gerade deshalb rührt eine Aktion des „Extrasatt“-Inhabers Christian Hesselmann aus Oberhausen besonders. Denn in diesem Imbiss bekommen bedürftige Gäste ein Gericht auf Kosten des Hauses (hier alle Einzelheiten und Bedingungen). Doch damit nicht genug, nun geht der Inhaber den nächsten Schritt. Denn auch per Bestellung können nun Gäste etwas Gutes für Bedürftige tun.

Für dich und jemand anderen

Und zwar indem sie eine „Mantaplatte“ bei Lieferando für zwei Personen bezahlen – eine für sich und eine für jemanden, der sich die Currywurst mit Pommes nicht leisten kann. „Wir hängen einen Zettel an unsere Extrasatt-Hilf-Wand, damit jeder sieht, was gespendet wurde. Jemand, der es gerade schwer hat, kann sich den Mantateller einfach abholen ohne Fragen, ohne peinliche Blicke“, erklärt der Imbiss auf seiner Facebook-Seite die Idee dahinter.

Und wie genau funktioniert das? Ganz einfach das Angebot ein „Mantateller für 2 Helden“ für 18 Euro bestellen und zwei hungrige Mägen werden satt.