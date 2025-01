Oberhausen: Gefährliche Hündin entlaufen! Suchaktion hält das Ruhrgebiet in Atem

Die Mitarbeiter der Tierrettung Essen e.V. arbeiten gerade auf Hochtouren. Denn in Oberhausen ist eine Hündin entlaufen, die gegebenenfalls gefährlich für Menschen sein kann.

Schon seit Beginn der Woche ist das Suchteam auf den Fährten der entlaufenden Hündin, wie die „WAZ“ berichtet. Das in bestimmten Situationen gefährliche Tier ist in Oberhausen abgehauen und läuft derzeit quer durch das Ruhrgebiet.

Oberhausen: Gefährliche Hündin entlaufen

Die Hündin wird seit Montag (13. Januar) vermisst und kann seitdem nicht von den Mitarbeitern der Tierrettung Essen e.V., die nach dem Tier suchen, gefunden werden. Die Hündin mit den Namen „Lilly“ ist in Oberhausen entlaufen. Anschließend wurde sie unter anderem in Essen-Frohnhausen und -Haarzopf, Mülheim-Heißen sowie Duisburg-Hochfeld und -Kaiserberg gesehen. Seit Donnerstag (16. Januar) wird laut „WAZ“ vermutet, dass die Hündin von Oberhausen-Lirich entlang der Zugstrecke in Richtung Norden weitergelaufen ist.

Das könnte dich auch interessieren: Hund erlebt Odyssee in NRW-Tierheim – jetzt ist er tot

Lilly ist eine Mischlingshündin mit einem starken Anteil der Rasse „Segugio Italiano“, die sich durch eine besondere Laufstärke auszeichnet. Das hat die Hündin in den letzten Tagen auf ihrer Reise durch Oberhausen und die umliegenden Städte unter Beweis gestellt. Auf ihrer Flucht trägt sie einen grünen Hundemantel.

Fremde müssen aufpassen

Das Tierrettung-Suchteam setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Trotzdem sollte Lilly aber unter keinen Umständen angesprochen oder gar berührt, verfolgt oder eingefangen werden. Die Halterin Mary Nierath aus Essen-Borbeck kann sicher mit ihrer Hündin umgehen, aber für fremde Personen könne es schnell gefährlich werden.

Weitere spannende Nachrichten:

In diesem Artikel der „WAZ“ findest du ein Foto von Lilly sowie weitere Informationen zu den Plänen der Tierrettung, wie sie die gefährliche Hündin einfangen wollen. Falls du den Hund siehst, solltest du dich umgehend bei der Tierrettung Essen e.V. unter 0201/85 77 47 92 (Leitstelle) oder 0163/33 44 114 (WhatsApp) melden.