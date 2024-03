Oberhausen: 14-Jähriger von 8-köpfiger Gang angegriffen – unglaublich, was Polizisten bei ihm finden

Am Samstagabend (16. März) wurde ein 14-jähriger Jugendlicher am Hauptbahnhof in Oberhausen von einer achtköpfigen Gruppe aus dem Nichts angegriffen. Vorher verwickelten sie ihn in ein Gespräch. Dann folgten heftige Schläge und Tritte ohne Vorwarnung.

Der 14-Jährige suchte direkt nach der Tat das Bundespolizeirevier in Oberhausen auf und berichtete aufgeregt von den Geschehnissen. Doch vielleicht hätte er hier nie auftauchen sollen…

Oberhausen: Unglaubliche Entdeckung nach Angriff auf 14-Jährigen

Nach der Attacke der achtköpfigen Gruppe am Hauptbahnhof in Oberhausen war der 14-jährige Junge verständlicherweise sehr aufgeregt – und anscheinend auch vergesslich. Er erzählte den Beamten, dass er soeben auf dem Bahnsteig von Gleis 6/7 von acht unbekannten Personen körperlich angegriffen wurde. Ein Täter habe ihn sogar gewürgt. Mit leichten Hämatomen kam der 14-Jährige davon und flüchtete sich auf die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Oberhausen.

Doch die übliche Personalienüberprüfung brachte etwas ans Licht, mit dem wohl keiner gerechnet hat: Der Jugendliche hatte zwei Tütchen mit Ecstasy und Amphetaminen dabei. Die Drogen wurden natürlich direkt beschlagnahmt. Ob er die in der ganzen Aufregung wohl völlig vergessen hatte?

Pech für den Jugendlichen

Zu seinem Pech wurde nun natürlich ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet. Der Minderjährige wurde erstmal an das zuständige Jugendamt der Stadt Oberhausen übergeben. Doch eine ärztliche Untersuchung lehnte er ab.

Aber auch die acht unbekannten Täter sollen nicht ungeschoren davon kommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei bitte zudem um Zeugenhinweise. Wenn du etwas zum Tatgeschehen oder zu den acht Angreifern sagen kannst, melde dich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000.