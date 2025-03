„Harry Potter in Concert“ in Oberhausen: Wichtige Infos für Besucher

Es ist so weit: Am Freitag (28. März) findet das große Konzert mit Live-Orchester rund um den ersten Teil der Harry Potter Filmreihe „Harry Potter und der Stein der Weisen“ endlich in Oberhausen statt. Die Rudolf-Weber-Arena teilt vorab ein paar wichtige Informationen mit den Besuchern. Diese sollten sich an die Regeln halten. Sonst könnten sie beim Zutritt Probleme bekommen.

„Harry Potter in Concert“ in Oberhausen: Wichtig für den Einlass

Los geht es am Freitagabend um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Der Termin markiert den Auftakt der Konzertreihe. Die Standard-Tickets für die Rudolf Weber-Arena sind längst ausverkauft, lediglich ein Komfort-Upgrade für Ticketbesitzer ist noch verfügbar sowie Suiten-Tickets für locker-flockige 190,90 Euro.

Doch auch wer sich keine Gedanken mehr um den Eintritt und seinen Sitzplatz in der Arena machen muss, sollte nun diesen wichtigen Hinweisen des Veranstaltungsortes seine Aufmerksamkeit schenken. Diese richten sich vorrangig an Gäste, die vorhaben, eine Tasche oder einen Rucksack mit in die Arena zu nehmen.

Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen erlaubt nur diese Größe

Und zwar ist das Mitbringen von Taschen und Co. nur bis zu einer bestimmten Größe erlaubt: maximal 30 mal 30 Zentimeter. Ansonsten darf das Handgepäck nicht mit hineingenommen werden. Das sollten Besucher unbedingt vorher wissen.

Und auch interessant: Für Kurzentschlossene gibt es die verfügbaren Tickets auch noch an der Abendkasse. Hier werden als Zahlungsmittel die Girocard, eine Kreditkarte oder auch Mobile Payment-Varianten akzeptiert. Bar kann man übrigens nur an der Garderobe und an vereinzelten Gastronomieständen bezahlen.

Übrigens: Für den Termin in der Kölner Lanxess Arena am Sonntag (29. März) gibt es noch Tickets zum Normalpreis ab 79,90 Euro.