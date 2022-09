Oberhausen: Wenn du DAS an deinem Haus siehst, solltest du extrem aufpassen

Viele Anwohner hatten sich schon gegenseitig gewarnt. Jetzt hat auch die Polizei Oberhausen reagiert.

Denn an mehreren Häusern in Oberhausen sind Markierungen an den Außenwänden aufgetaucht, die für die Bewohner eine echte Gefahr bedeuten.

Oberhausen: Beunruhigende Markierungen an Häusern aufgetaucht

In den letzten Tagen tauchten sie in verschiedenen Stadtteilen von Oberhausen immer wieder auf: sogenannte „Gaunerzinken“. Dabei handelt es sich um Symbole und Geheimcodes, die vermeintliche Verbrecher zur Verständigung nutzen.

Wurde ein solcher „Gaunerzinken“ in eine Hauswand geritzt, bedeutet das für die Bewohner und Inhaber nichts Gutes – denn Einbrecher und Diebe geben sich damit ein Zeichen, dass in dem Haushalt etwas zu holen ist.

In Oberhausen tauchen immer wieder unbekannte Markierungen an Häusern auf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / U. J. Alexander

Das bestätigt nun auch die Polizei Oberhausen, die eine Warnung an die Oberhausener rausgegeben hat.

Oberhausen: Polizei warnt vor „Gaunerzinken“

Konkret bezieht sich die Polizei in einem Beitrag auf Facebook auf ein Haus in Oberhausen-Königshardt, bei dem parallele Striche in die Hausverklinkung eingeritzt worden waren. Laut der Beamten sollen Betroffene die entsprechende Markierung entfernen und verdächtige Beobachtungen sofort melden. Ebenso sollen auch weitere mögliche Betroffene handeln.

Auf die Warnung der Polizei reagieren viele Oberhausener, berichten von ähnlichen Beobachtungen. „War hier in Tackenberg letztens auch. Hab es einfach weggemacht“, kommentiert ein Mann den Beitrag. Eine Frau schreibt: „Es gibt Schriften an den Wänden der Häuser Bebelstraße 5 oder 6 und es ist nicht klar, wer es getan hat. Ich hoffe, sie werden gefasst.“

„Gaunerzinken“ können in unterschiedlichen Formen auftreten, als parallele oder senkrechte Striche, als Kreuze oder als Kreise. Wichtig ist, jede überraschende oder unerklärliche Markierung an der Wand zu melden.

