Oberhausen: ARD schickt Kamerateam in Gasometer – das steckt dahinter

Zum Jahreswechsel überträgt die ARD aus den Ausstellungshallen des Gasometer Oberhausen. Für gewöhnlich können Besucher sich hier immer wieder wechselnde, thematische Ausstellungen anschauen. Doch an Silvester wird die höchste Ausstellungshalle Europas für einen ganz besonderen Anlass genutzt.

Angelehnt an Titel und Inhalt der aktuellen Schau „Das zerbrechliche Paradies“ überträgt die ARD den Gottesdienst zum Jahreswechsel unter dem Namen „Ein zerbrechliches Jahr“. Krieg in Europa, eine anhaltende Pandemie und nicht zuletzt die Sorge vor einem kalten Winter bestimmten die Diskussionen und Gedanken der Menschen im Jahr 2022.

Oberhausen: Gasometer bekommt Besuch von der ARD

Der katholische Pfarrer, der den Gottesdienst leiten wird, ist kein Unbekannter. Gereon Alter, bekannt aus dem Fernsehen vom „Wort zum Sonntag“, hält den Silvestergottesdienst zusammen mit der evangelischen Theologin Sarah Vecera. Die in Oberhausen geborene Autorin und Bildungsreferentin sagt zur Produktion im Gasometer: „Es ist kalt dort drin – aber auch das ist in Zeiten der Gasknappheit Thema bei den Menschen. Ihre Sorgen und Nöte, ihre Bitten sollen in diesem besonderen Gottesdienst zum Jahresschluss Platz haben.“

Und so kommen die vorgetragenen Fürbitten direkt von Besuchern der Ausstellung “Das zerbrechliche Paradies“. Diese hatten seit Anfang Herbst die Möglichkeit, ihre persönlichen Anliegen für das neue Jahr in ein spezielles Fürbittbuch zu schreiben. Neben den großformatigen Aufnahmen bedrohter Naturschönheiten sorgt der WDR-Rundfunkchor für stimmungsvolle Musik. Unter der Leitung von Nicolas Fink singt das Ensemble dann auch das „Locus iste“ von Anton Bruckner sowie die Hymne „Von guten Mächten“, nach einem Text von Dietrich Bonhoeffer, in einem eigens für diesen Gottesdienst komponierten Arrangement.

DIESER Moment soll für Emotionen sorgen

Ebenso werden die Sängerin Judy Bailey sowie Dominik Maxelon am Piano zu hören sein. Für einen besonders berührenden Moment soll das gemeinsame Aufsagen des Vaterunsers unter der schwebenden Erdkugel am Ende des Gottesdienstes sorgen. „Ich freue mich, dass das Thema der Ausstellung von den Kirchen als derart wichtig empfunden wird, dass es am Jahressende quasi den Schlussakkord gibt“, sagt Jeanette Schmitz, die Geschäftsführerin des Gasometers in Oberhausen.

Eine Teilnahme am Silvestergottesdienst ist leider nicht möglich. Bei der Übertragung handelt es sich um eine Voraufzeichnung der ARD. Die TV-Ausstrahlung beginnt am Samstag, 31. Dezember, um 16 Uhr im Ersten. Das Gasometer Oberhausen können Interessierte vor und nach Silvester besuchen. Die Ausstellungshallen sind vom 26. bis 30. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr sowie ab dem 2. Januar 2023 geöffnet.