Oberhausen: Junge Frau (22) getötet – Polizei schnappt Tatverdächtigen

Schockierende Tragödie in Oberhausen! Eine 22-jährige Frau aus Oberhausen war am Dienstag (27. Januar) nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Ihre Eltern waren in großer Sorge, meldeten ihre Tochter bereits als vermisst. Am Morgen danach fand die Polizei die Leiche der jungen Frau.

Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen (27) festgenommen.

Oberhausen: 22-Jährige tot aufgefunden

Das Drama spielte sich im Stadtteil Sterkrade-Nord ab. Die 22-Jährige arbeitete in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die sich an der Ebersbachstraße befand. Am Abend des 27. Februar hätte sie zu ihren Eltern nach Hause kommen sollen – doch dort kam sie nie an. Die besorgten Eltern meldeten sie als vermisst, die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (28.Februar) gegen 4.40 Uhr bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen der Eltern. Die 22-Jährige wurde leblos in der Nähe ihres Arbeitsplatzes aufgefunden.

Mehr aus Oberhausen: Centro verkündet Schließungen – es trifft gleich zwei beliebte Läden

Am Donnerstag (29. Februar) folgte die traurige Gewissheit: Bei der Obduktion sei festgestellt worden, dass die junge Frau durch Fremdeinwirkung zu Tode kam. Weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht genannt. „Wir stehen mit ihren Ermittlungen noch am Anfang und haben es hier auch mit einem besonders sensiblen Umfeld zu tun“, sagte McCuller nach der Tat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Verständlicherweise müssen die Ermittler mit ihren Verhören am Arbeitsplatz der Toten – der genannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung – besonders behutsam vorgehen.

Arbeitskollege festgenommen

Am Samstag teilte die Polizei dann mit, dass am Vortag ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Es handelt sich genau wie bei dem Opfer um einen Mitarbeiter der Einrichtung.

Mehr News:

Der 27-Jährige sei am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiter an.