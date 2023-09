Oberhausen: Großbrand nahe am Centro! Feuerwehr warnt Anwohner

Großbrand in Oberhausen! In der Nähe des Centro Oberhausen brennt es in einem Autohaus. Die schwarze Rauchsäule ist sogar in Essen (Entfernung über zehn Kilometer Luftlinie) zu sehen. Die Feuerwehr warnt jetzt Anwohner vor Schadstoffen.

Betroffen ist das „Auto-Zentrum Veltman“ am Hausmannsfeld. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Die Rauchsäule hat es in sich, ist weit über die Stadtgrenzen von Oberhausen zu sehen.

Oberhausen: Großbrand nahe am Centro!

Der Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr, 45 Einsatzkräfte sind vor Ort. Auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hätten sich noch mehrere Personen in der Werkstatt befunden, als das Feuer ausbrach. Sie alle konnten das Gebäude aber rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Großbrand in Oberhausen! Eine Autowerkstatt brennt in der Nähe des Centro. Foto: Justin Brosch

Messfahrzeuge kontrollieren die Werte in der Umgebung. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, so der Sprecher weiter. Die Löscharbeiten halten an, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Busse in Richtung Centro Oberhausen wurden umgeleitet.

Anwohner sollen Fenster schließen

Anwohner wurden per Warn-App Nina gewarnt. Die Feuerwehr bittet, den Notruf nicht durch Nachfragen zu blockieren. Auch in umliegenden Städten wie Essen, Mülheim und Duisburg wurden Menschen via Nina gewarnt. Man solle das betroffene Gebiet in jedem Fall meiden und es weiträumig umfahren.

Fenster und Türen sollten zudem geschlossen werden, auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Die Feuerwehr informiere, sobald der Brand gelöscht wurde.