Oberhausen: Feuer-Drama in der Nacht – Retter müssen Türen aufbrechen

Feuer-Drama am frühen Freitagmorgen in Oberhausen! Die meisten Bewohner eines Mehrfamilienhauses lagen schlafend in ihren Betten, als plötzlich Flammen aus dem Gebäude schlugen.

+++ Oberhausen: Kult-Kiosk macht nach über 18 Jahren dicht – der Grund ist traurig +++

Nach Angaben der Feuerwehr Oberhausen wählte ein aufgeregter Mann am Freitagmorgen (4. Oktober) gegen 1 Uhr den Notruf. Er meldete eine starke Rauchentwicklung aus einer Nachbarwohnung in dem Haus an der Dorstener Straße. Der Disponent in der Leitstelle forderte den Anrufer auf, sofort seine Wohnung zu verlassen und die Mitbewohner des Hauses zu warnen.

Oberhausen: Nacht schlagen Flammen aus Erdgeschoss

Da es sich um ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen handelte und sich noch zahlreiche weitere Menschen im Haus befanden, alarmierte die Leitstelle direkt den Löschzug der Feuerwache Sterkrade und weitere Einheiten der Hauptfeuerwache Oberhausen zur Einsatzstelle.

+++ Oberhausen: Apache-Fans rasten aus – „Jetzt schon Angst“ +++

Als die ersten der insgesamt 45 Kräfte an der Dorstener Straße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung, dichter Rauch quoll aus dem Gebäude. Vor dem Haus standen bereits einige Bewohner, darunter auch eine Person aus der Brandwohnung. Allerdings: Zwei Menschen wurden noch in dem brennenden Haus vermisst!

In Oberhausen hat in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer gewütet. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Feuerwehr rettet Menschen aus Wohnungen

Während ein Löschtrupp mit Atemschutzgeräten in die Brandwohnung vordrang, kontrollierten weitere Feuerwehrmänner das restliche Gebäude. Mehrere Wohnungen oberhalb der Brandwohnung mussten gewaltsam aufgebrochen werden, da darin die vermissten Menschen vermutet wurden. Tatsächlich wurden dort zwei Bewohner unverletzt gefunden und von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Das Feuer war danach recht schnell unter Kontrolle, der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden.

Mehr News:

Ein Bewohner erlitt womöglich eine Rauchvergiftung und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Allerdings ist so viel giftiger Rauch durch das Haus und in die Wohnungen gezogen, dass das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Alle Betroffenen müssen sich erst einmal eine neue Bleibe suchen. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.