A2 Richtung Oberhausen gesperrt ++ schwerer Lkw-Unfall

Am Donnerstagmittag (27. März) kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 in Richtung Oberhausen. Wie die Polizei NRW via X mitteilt, wurde die Autobahn auf Höhe Kreuz Recklinghausen in Fahrtrichtung gesperrt. „Der Verkehr wird auf die A43 abgeleitet“, heißt es in dem Statement weiter.

Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, sei ein Pritschenfahrzeug auf ein Baustellenfahrzeug aufgefahren. Dabei soll der Fahrer des Pritschenfahrzeugs im Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Aktuell sollen sich Rettungskräfte um den Mann kümmern und sich mit Hochdruck um seine Befreiung bemühen.

Die Polizei und Feuerwehr ist mit Großaufgebot im Einsatz. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Auch der Gesundheitszustand des eingeklemmten Fahrers muss noch geklärt werden.

Mehr in Kürze.