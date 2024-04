Oberhausen: Schock nach Bühnen-Unfall – Star sagt Konzert in Rudolf-Weber-Arena ab

Bittere Pille für Musik-Fans in Oberhausen. Nach dem Bühnen-Sturz einen US-Stars beim „Coachella“-Festival in Kalifornien, hat das Management die gesamte Tour abgesagt.

Dazu gehört auch ein Konzert in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Es hätte eigentlich am 2. März 2025 in der Halle neben dem Centro Oberhausen stattfinden sollen.

Oberhausen: Konzert in Rudolf-Weber-Arena abgesagt

Kid Cudi ist untröstlich. Eigentlich wollte der US-Rapper im März 2025 im Rahmen seiner „Insano World Tour“ vor 12.700 Fans in Oberhausen performen. Doch daraus wird nichts. Wie der 40-Jährige bei Instagram bekannt gab, ist die komplette Welttournee abgesagt.

Grund dafür ist seine Verletzung, die er sich bei einem Sprung von der Bühne beim Coachella zugezogen hat. Ein Video zeigt, die Szene, bei der sich der Rapper nach eigenen Angaben das Fersenbein gebrochen hat.

„Diese Verletzung ist viel ernster, als ich dachte“, teilte der resignierte Künstler seinen Fans am Donnerstag (24. April) mit. Er müsse operiert werden und gehe von einer langen Genesungszeit aus. „Wir müssen die Tour absagen, damit ich mich darauf konzentrieren kann, wieder fit zu werden, um mit euch allen zu feiern.“ Es sei unmöglich vor der Welttournee rechtzeitig fit zu werden.

Das passiert mit deinen Tickets

Kid Cudi entschuldigt sich bei all seinen Fans und beruhigt gleich in zweierlei Hinsicht. Einerseits gehe es ihm den Umständen entsprechend gut.

Zum anderen bekämen Ticketinhaber ihr Geld zurück. Das gilt selbstverständlich auch für die Fans in Oberhausen.

Die „Insano World Tour“ sollte eigentlich am 28. Juni im Moody Center in Austin beginnen. Insgesamt fallen jetzt 43 Shows aus. Neben Oberhausen trifft es auch die weiteren geplanten Deutschland-Konzerte in Hamburg und Berlin.